Первый день работы Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) стал знаковым для нескольких компаний - ПСБ, госкорпорации "Ростех", холдинга "Вертолеты России" и Национальной службы санитарной авиации (НССА).

Дочерняя компания Промсвязьбанка "ПСБ Лизинг" получила медицинский вертолет Ми-8МТВ-1 от "Вертолетов России" и передала его представителям санитарной авиации. Вертолет с бортовым номером RA-22176 стал первой ласточкой, а точнее "стрекозой", новой лизинговой сделки стоимостью 28 миллиардов рублей. До конца 2022 года через лизинговую компанию ПСБ для нужд российских медиков запланировано поставить еще 65 санитарных вертолетов: 28 Ми-8МТВ-1 и 37 "Ансатов". Срок лизинга - 15 лет.

"Для группы ПСБ поддержка реализации высокотехнологичной продукции отечественного производства является одним из ключевых приоритетов деятельности. С помощью этой лизинговой сделки Национальная служба санитарной авиации увеличит парк авиационной техники и сможет расширить географию своего присутствия, что будет способствовать развитию всей системы санитарной авиации страны. Нельзя переоценить и социальную составляющую этого сотрудничества: вертолеты НССА несут круглосуточное дежурство в самых труднодоступных регионах России, ежедневно помогая спасать жизни людей", - отметил на церемонии передачи машины заказчику председатель ПСБ Петр Фрадков.

Поставляемые машины подготовлены под оснащение современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полета, в том числе специальным модулем с системой жизнеобеспечения для транспортировки новорожденных. При этом в Ми-8 возможно разместить до 24 сидячих пациентов или 12 носилок с сопровождающими, что делает его незаменимым при эвакуации пострадавших с мест крупных ЧП. Для "Ансата" же сертифицировано использование специального бокса, позволяющего безопасно перевозить пациентов с опасными инфекциями, в том числе и с коронавирусом.

По словам генерального директора компании "Вертолеты России" Андрея Богинского, санитарные вертолеты холдинга пока эксплуатируются в 70 регионах России. Но в будущем в рамках поручения президента по федеральному проекту развития НССА планируется создать как минимум 130 точек базирования санитарных воздушных судов. Так что контрактом на лизинговую поставку 66 машин дело не обойдется. "Будем рассматривать вопрос об увеличении поставок санитарных вертолетов", - сообщил Петр Фрадков.

Для группы ПСБ поддержка реализации высокотехнологичной продукции отечественного производства является одним из ключевых приоритетов

А еще в рамках МАКС-2021 "ПСБ Лизинг", авиакомпания "Россия" и "Корпорация "Иркут" подписали контракт на поставку и передачу в лизинг до конца этого года 15 новых самолетов "Суперджет 100". Причем первые суда по этому договору авиаперевозчик получит уже в августе. Сумма сделки с учетом ранее переданных российским авиакомпаниям еще 15 единиц SSJ-100 (они уже эксплуатируются) составляет около 130 миллиардов рублей. "Парк гражданских воздушных судов в российских авиакомпаниях пополняется лайнерами отечественного производства. "Убежден, что поставки воздушных судов, осуществляемые в рамках сделки, будут способствовать решению задач развития маршрутной сети в нашей стране и повышению транспортной доступности регионов", - добавил председатель Промсвязьбанка. Петр Фрадков также отметил, что ПСБ готов рассматривать варианты сделок по новейшему отечественному самолету МС-21 и другим воздушным судам, востребованным в российских авиакомпаниях. Портфель "ПСБ Лизинг" уверенно растет, в первую очередь благодаря договорам на поставку авиатехники, этому сегменту и в дальнейшем будет уделяться большое внимание.

ПСБ поддерживает как гражданские, так и военные проекты предприятий российского авиастроения. Сейчас ПСБ - универсальный банк с особым статусом опорного банка ОПК, ведь через него проходит до 70 процентов объемов кредитования предприятий российской оборонки. Среди подразделений авиапрома этот показатель еще значительнее - 90 процентов. Причем мощности банка позволяют охватить практически все компании сектора. Число принятых на обслуживание контрактов, заключенных в рамках исполнения ГОЗ в авиакосмическом сегменте в первой половине этого года, увеличилось уже в 2,2 раза, в авиастроительном сегменте - в 3 раза. Лимит кредитного портфеля для предприятий ОПК в первом полугодии превысил 1,2 триллиона рублей. И эта сумма имеет тенденцию к увеличению, несмотря на то, что эффект низкой базы уже давно пройден.

Потенциал для дальнейшего роста очевиден, поскольку армейская техника модернизируется, на вооружение поставляются самые современные машины. Это, в частности, истребитель пятого поколения Су-57, беспилотные авиакомплексы, военно-транспортные самолеты и т.д. В планах - поставка ударных вертолетов Ми-28НМ. Многие боевые и транспортные машины востребованы за рубежом, заказы по линии военно-технического сотрудничества РФ с другими государствами также поступательно растут. И ПСБ как универсальный банк может обеспечить по зарубежным контрактам полный спектр услуг, связанный с внешнеторговой деятельностью и экспортными поставками, в том числе, подчеркнул Петр Фрадков, и квалифицированный расчет в национальных валютах.

Работа с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, конечно, не ограничивается кредитованием проектов, связанных с техникой. Ведь предприятия оборонки - это многотысячные коллективы, люди, которым также нужно полноценное банковское сопровождение их жизни, включая доступные ипотечные программы.

"В наше время привлечение и удержание кадров, особенно молодых и перспективных, крайне важно, - отмечает Петр Фрадков, - поэтому вместе с предприятиями ОПК мы работаем над программой льготной ипотеки. Это, например, ипотека без первоначального взноса или субсидированная ипотека".