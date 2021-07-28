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28.07.2021 07:35
Рубрика: В мире

Саудовская Аравия ужесточит меры в отношении непривитых от COVID-19

Текст: Максим Макарычев
Саудовская Аравия с первого августа ужесточает меры в отношении непривитых от COVID-19 граждан. Те, кто не сделает прививку, не смогут попасть в государственные и частные учреждения, включая школы, магазины, торговые центры, рынки, рестораны, кафе, концертные площадки и общественный транспорт. С 9 августа невакцинированных не выпустят за границу, пишет The Wall Street Journal.

Власти Саудовской Аравии объяснили, что пошли на такой шаг из-за сложной эпидситуации во всем мире. Многие страны сейчас ужесточают коронавирусные ограничения в связи с быстрым распространением "дельта"-штамма SARS-CoV-2.

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На этой неделе штат Калифорния и Нью-Йорк ввели требования к вакцинам для государственных служащих. Франция, Италия и другие европейские страны также заявили, что скоро введут специальные пропуска, открывающие доступ в закрытые помещения (рестораны и тренажерные залы).

В Объединенных Арабских Эмиратах доступ к большинству общественных мест в столице Абу-Даби будет ограничен в следующем месяце. Ограничения в деловом центре ОАЭ Дубаи не столь значительны, хотя в местных барах и ресторанах уже требуется подтверждение вакцинации. Израиль, который стал лидером в области вакцинации на раннем этапе пандемии, в феврале ввел паспорт вакцины.

Между тем

Саудовская Аравия пообещала три года не выпускать за границу тех, кто сейчас посетит страну из "красного списка". Среди них - Афганистан, Аргентина и Бразилия. "Любой, кто посетил эти страны, будет привлечен к юридической ответственности и подвергнется серьезным штрафам по возвращении", - заявили власти.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Пандемия коронавируса COVID-19

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