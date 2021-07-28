Шеф Пентагона предложил новую антикитайскую стратегию в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Глава Пентагона Ллойд Остин в рамках турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону изложил основные контуры новой стратегии США на этом стратегическом для Вашингтона направлении. Если во времена предыдущей демократической администрации Барака Обамы речь шла о нейтральном политкорректном "развороте Америки к Азии", то команда президента США Джозефа Байдена полностью отбросила былой политес. Отныне речь идет об полномасштабном "интегрированном сдерживании" Китая, к которому американцы активно подтягивают своих партнеров в регионе.

Плацдармом для уже второй по счету поездки Ллойда Остина в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) стала Аляска, которая, по его словам, "имеет стратегическое значение для проецирования силы в Индо-Тихоокеанский регион". Впрочем, "проецировать силу" с расстояния в 7 тысяч километров Вашингтону не очень сподручно, и в этом отношении, по признанию Остина, Америка полагается на "незаменимую сеть своих союзников" в этой части мира.

География нынешней поездки шефа Пентагона показательна - Сингапур, Филиппины и Вьетнам. Находясь в Сингапуре, Остин обсуждал перспективы расширения военно-технического сотрудничества (в т.ч. продажу американских истребителей F-35), а также указал на "важность поддержания порядка, основанного на правилах". Свое развитие этот набивший оскомину тезис в преломлении к ситуации в АТР получил в ходе состоявшегося в минувший вторник выступления министра обороны США в сингапурском офисе Международного института стратегических исследований. В нем впервые отчетливо прозвучало новое американское видение будущего для Индо-Тихоокеанского региона, которое Белый дом связывает с необходимостью создания системы "интегрированного сдерживания".

Этот подход предполагает "задействование всех военных и невоенных инструментов", "использование имеющихся и создание новых возможностей", а также "развертывание их в новом сетевом виде в углубляющемся партнерстве с нашими друзьями".

Против кого США навязчиво предлагают дружить и интегрироваться своим юго-азиатским партнерам, было сказано без экивоков. Указав на "агрессию Китая" против отдельных стран региона, Остин напомнил о территориальных претензиях КНР. "Мы не дрогнем, когда наши интересы окажутся под угрозой. Но мы не стремимся к конфронтации", - заявил первый в истории США чернокожий министр обороны. Впрочем, как последнее утверждение согласуется с провокационной игрой мускулами - напоминанием Остина о недавних американо-японских учениях с использованием ракетных систем HMARS, усилении США военных возможностей Тайваня, а также движущейся в Южно-Китайское море американо-британской ударной группе во главе с авианосцем "Королева Елизавета", - остается только догадываться.

Против кого США навязчиво предлагают дружить и интегрироваться, своим юго-азиатским партнерам было сказано без экивоков

Представленная шефом Пентагона в Сингапуре концепция "интегрированного сдерживания" подтверждает, что администрация Джозефа Байдена окончательно унаследовала проложенный экс-президентом США Дональдом Трампом жесткий конфронтационный курс в отношении Пекина. Впрочем, в Поднебесной прекрасно понимают суть затеянной Соединенными Штатами игры в непосредственной близости от китайских границ. "Вашингтону сложно влиять на страны Юго-Восточной Азии через экономику, дипломатию и борьбу с COVID-19. Единственное, что Вашингтон может предложить - это безопасность и оборонное сотрудничество", - пишет издание Global Times (структурно входит в официальный печатный орган компартии КНР "Жэньминь жибао"). По мнению цитируемого этой газетой китайского аналитика, США "ухватились за обеспокоенность некоторых стран ЮВА из-за подъема Китая и раздули теорию "китайской угрозы", укрепляя таким образом связи с этими странами".

В Москве усилия США по втягиванию стран региона в слабо закамуфлированные антикитайские альянсы неизменно критикуют. "АТР стал ареной жесткой геополитической борьбы. Запад продвигает здесь не принципы, на которых зиждется ООН, которые универсально одобрены всеми странами, а свои правила в виде того, что наши американские коллеги называют "Индо-Тихоокеанские стратегии", призванные размыть центральную роль АСЕАН в региональной архитектуре, вовлечь сюда НАТО, выстроить коалицию по сдерживанию Китая", - заявил глава МИД России Сергей Лавров во время своего выступления в Дальневосточном федеральном университете в начале июля. По словам руководителя внешнеполитического ведомства РФ, "такой курс прямо противоречит задачам мира и сотрудничества в регионе" и "не отвечает интересам развития нашей страны, формированию условий для укрепления и роста российского Дальнего Востока".