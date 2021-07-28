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28.07.2021 11:06
Рубрика: Власть

Шойгу рассказал о мерах в связи с ростом активности террористов в Афганистане

Текст: Юрий Гаврилов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что работа по нейтрализации угроз с территории Афганистана, где наблюдается всплеск активности террористов, уже ведется.
Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

"Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов. Данная ситуация требует принятия надлежащих мер. Такая работа уже ведется", - заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с главой военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе.

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Российский министр отметил, что для отработки действий по отражению террористических угроз на афганском направлении спланирован ряд совместных учений - как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ, предпринимаются другие меры.

"Организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана. Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы. Предоставляем для боевой учебы все необходимое. Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков", - отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что российская сторона готова "оказывать любую требуемую поддержку таджикистанским друзьям".

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