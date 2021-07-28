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28.07.2021 13:15
Рубрика: Власть

Шойгу сравнил действия США в Афганистане с поведением плохого дрессировщика

Текст: Юрий Гаврилов

Информагентство со ссылкой на военно-дипломатический источник рассказало о своеобразном сравнении, которое министр обороны РФ Сергей Шойгу использовал в разговоре с китайским коллегой Вэй Фэнхэ при оценке деятельности Соединенных Штатов в Афганистане. Эти слова прозвучали в среду во время переговоров двух министров в Душанбе.

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Шойгу: Ситуация по периметру стран ШОС имеет тенденцию к обострению

"Действия США на фоне текущего обострения обстановки в Афганистане, к сожалению, напоминают поведение плохого дрессировщика из заезжего цирка. Мы с вами видим, что как только возникла угроза неповиновения подопечных, дрессировщик в панике сбежал из клетки и теперь вместе со всей публикой наблюдает, как его участники представления грызутся внутри за оставшиеся куски мяса", - процитировал "Интерфакс" высказывание российского министра.

Сообщается также, что Шойгу на этих переговорах заявил о готовности Минобороны РФ к любому развитию ситуации в регионе. "Но надеемся, что конфликтующие силы в Афганистане сумеют найти точки соприкосновения и стабилизировать обстановку в интересах мирного развития страны", - сказал глава военного ведомства РФ.

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