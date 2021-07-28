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28.07.2021 12:54
Рубрика: Власть

Шойгу: США навязывают Юго-Восточной Азии структуры, аналогичные НАТО

Текст: Юрий Гаврилов

США навязывает странам Юго-Восточной Азии создание структур, аналогичных НАТО, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Шойгу: Ситуация по периметру стран ШОС имеет тенденцию к обострению

"Вокруг стран ШОС формируются долгосрочные очаги напряженности с трудно прогнозируемым сценарием развития событий. Характерными методами достижения целей стали агрессивное экономическое давление, всевозможные санкции, провоцирование конфликтов, проведение кампаний по дезинформации населения. Наиболее остро нестабильность проявляется в Юго-Восточной Азии", - заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу в среду в Душанбе на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской Организации Сотрудничества.

По словам российского министра, Вашингтон навязывает государствам региона создание структур, аналогичных НАТО. "Формируются передовые группы высокой готовности, все чаще к учениям подключаются силы и средства нерегиональных государств, что усиливает опасность инцидентов в ходе военной деятельности. Осуществляется масштабное развертывание системы противоракетной обороны и её сопряжение с ударными средствами", - отметил Шойгу.

Он напомнил, что в минобороны РФ неоднократно указывали на дестабилизирующую роль ПРО США и ее направленность против России и Китая. "Ситуация осложняется еще тем, что с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности этот класс вооружений может быть развернут и в Азии", - подчеркнул Шойгу.

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