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28.07.2021 23:19
Рубрика: В мире

Штат Вашингтон запретил строительство заводов на ископаемом топливе

Текст: Максим Макарычев

Совет округа Ватком, штат Вашингтон принял решение запретить строительство новых нефтеперерабатывающих заводов, угольных электростанций и другой соответствующей сырьевой инфраструктуры. Округ в штате Вашингтон стал первым в США, который запретил деятельность предприятий, работающих на ископаемом топливе, после длительной борьбы за влияние нефтеперерабатывающих заводов на местное сообщество. В ходе голосования совет округа Ватком единогласно наложил новые ограничения и на существующие объекты.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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Округ Ватком расположен на северо-западе штата Вашингтон, рядом с канадской границей и примыкает к морю Селиш. В округе расположены два из пяти нефтеперерабатывающих заводов штата, а BP и Phillips 66 контролируют объекты в комплексе Cherry Point, перерабатывающем большую часть нефти из Канады и Аляски, которая затем распределяется по западному побережью США.

Запрет стал кульминацией многолетней борьбы за ограничение деятельности по ископаемому топливу в округе, чтобы помочь справиться с климатическим кризисом и уменьшить загрязнение воздуха. Cherry Point предложил проект огромного завода, который мог бы транспортировать 50 миллионов тонн угля в год, но в конечном итоге он был заблокирован в 2016 году из-за опасений, высказанных местными правозащитниками, что это могло бы разрушить местную экосистему. Жители округа все больше обеспокоены экологическими последствиями деятельности по ископаемому топливу, в том числе, для рыболовства и местных косаток. "Несколько дней назад у нас был самый жаркий день за всю историю наблюдений, лосось исчезает, ледники тают так сильно, что вы смотрите на гору Бейкер, расположенную недалеко отсюда и видите голую скалу там, где раньше был лед", - сказал член совета округа Тодд Донован.

Индустрия ископаемого топлива ранее пыталась заблокировать любые новые ограничения на свою деятельность в округе Ватком, вкладывая деньги в местные выборы и утверждая, что это приведет к потере нескольких тысяч рабочих мест. Однако совсем недавно в отрасли начались переговоры о том, как будут действовать новые ограничения. Защитники окружающей среды надеются, что это побудит другие округа и штаты Америки сделать то же самое, а затем подтолкнет федеральное правительство к быстрому поэтапному отказу от нефти, угля и газа, чтобы избежать усугубления разрушительного воздействия климатического кризиса, который вызывает огромные волны тепла, засуху и пожары на западе США, а также наводнения. На сегодняшний день администрация Джо Байдена приостановила бурение новых месторождений нефти и газа на государственных землях и попыталась ускорить рост возобновляемой энергии, но отказалась выработать решение для ископаемого топлива. Между тем республиканцы остаются стойкими защитниками отрасли.

 

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