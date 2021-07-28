СМИ: США оставят в Сирии 900 военнослужащих

Белый дом не планирует сворачивать свое военное присутствие в Сирии, как делает это в Афганистане, сообщают американские СМИ по ссылкой на источник в администрации США высокого ранга. Согласно интервью, которое цитирует ТАСС, в Сирии останутся как минимум 900 американских военнослужащих, в том числе и для консультирования и поддержки курдских "Сил демократической Сирии" (СДС).

По мнению американского источника, именно участие США помогло победить силы "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) в регионе, поэтому эта помощь будет продолжена.

Курдская "СДС" имеет наиболее сильные позиции на востоке и северо-востоке страны, в провинциях Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, и с 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе.