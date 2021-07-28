Состоялась презентация книги о Викторе Буте

В Московском доме книги презентовали книгу "Виктор Бут. Подлинная история "оружейного барона", написанную специальным корреспондентом "Российской газеты" Александром Гасюком. В мероприятии приняла участие супруга Виктора Алла Бут, предоставившая для работы над книгой не публиковавшиеся ранее материалы, в частности тюремные письма мужа и собственный дневник. Книга, вышедшая в издательстве АСТ, проиллюстрирована уникальными фотографиями из семейного архива, а также неизвестными широкой публике рисунками Виктора, выполненные карандашом, ручкой и пастелью, которые он писал в застенках американской тюрьмы.

По словам автора, основной предпосылкой к написанию книги послужило желание развенчать множественные мифы и противоречивые, а иногда и откровенно лживые суждения, сформировавшиеся за эти годы вокруг личности Виктора Бута, его задержания и последующего заключения в тюрьму.

Работа над книгой, по признанию Александра, превратилась в своеобразное журналистское расследование, в результате которого читатель сможет изучить биографию, историю ареста и судебного процесса над Виктором Бутом максимально непредвзято и детально. Помимо интервью с Бутом, которые автор взял работая корреспондентом "РГ" в США, в книге использованы ранее неопубликованные материалы. Это и тюремные письма, и дневник супруги Аллы Бут, а также оригиналы адвокатских и судебных документов.

"Резонансное дело Виктора Бута известно широкому кругу людей. Что касается причин, почему я взялся написать эту книгу... Журналистская судьба свела меня с Виктором. Это произошло в 2012 году в Нью-Йорке. Виктор находился тогда в тюрьме Metropolitan Correctional Center, точнее даже, не в тюрьме, а в следственном изоляторе. Находился он в одиночной камере, в жутких совершенно условиях содержания", - отметил Александр Гасюк.

С его слов, получить доступ к Буту, чтобы взять интервью, оказалось непростой задачей. Как рассказал автор книги, ему пришлось отправить не один десяток запросов, и на один из них американцы ответили положительно. "Я не знаю, почему они решили пустить российского журналиста в тюрьму. Но, видимо, сказался резонанс этого дела, и они вынуждены были это сделать, возможно, чтобы избежать обвинений в том, что они негуманно относятся в Виктору. Хотя, конечно, так оно и было. Про гуманные условия содержания говорить не приходится. В книге имеются рисунки камеры, в которой содержался Виктор, совершенно ужасные, они говорят сами за себя", - подчеркнул Гасюк.

Алла Бут со своей стороны рассказала, что рассчитывает на то, что благодаря этой книге не только читатели, но и специалисты смогут лучше разобраться в истории Виктора Бута, опираясь на собранную в ней информацию как на первоисточник. Она рассказала, что с Александром Гасюком познакомилась еще в Нью-Йорке и затем встречалась в Москве.

"Мы обсуждали проект книги, но я поняла, что это не моя тема, писать книгу о моем муже. Я не историк, и скорее всего меня бы обвинили в предвзятости в изложении фактов. Поэтому это сделал Александр. Он прислал рукопись, я прочитала. И в первом варианте, по понятным причинам, были определенные информационные пробелы, нехватка реальной информации из первоисточников. Моей первой задачей стало ознакомить его с документами, хранящимися у нас в семейном архиве, а также организовать встречи с людьми, которые работали с Виктором, очевидцами всех тех событий, информация от которых была явно искажена нероссийскими СМИ", - отметила Алла Бут.

Использованные в книге письма из тюрьмы, а также эмоциональных записи дневника его супруги отразили всю глубину семейной трагедии, что переживают все эти 13 лет близкие Виктору Буту люди. Алла Бут рассказала, что читатели смогут узнать о реальных, нечеловеческих условиях содержания не только в тюрьмах США, но и Таиланда, где до сих пор арестованных заковывают в кандалы. Личность и чувства Виктора Бута в определенном смысле раскрываются в никогда ранее не публиковавшихся рисунках, которые писал в застенках американской тюрьмы карандашом, ручкой и пастелью.

Отвечая на один из вопросов посетителей презентации, Александр Гасюк обратил внимание на слово "пропаганда" и словосочетание "оружейный барон", которые неразрывно связаны с историей Бута. "По большому счету выражения "оружейный барон" или "торговец смертью" это результат целенаправленной кампании дискредитации, которая была запущена в СМИ с определенными целями, чтобы создать негативный образ вокруг этого конкретного гражданина. Это был первый шаг его демонизации, который в итоге привел его на скамью подсудимых, а в итоге и в тюрьму в США", - отметил автор.

Он также подчеркнул, что в книге предпринята попытка объективно изучить этот вопрос. Ведь и со стороны Виктора Бута были сделаны определенные ошибки. "Но это неизбежно, он не являлся сотрудником российских правительственных структур. Он не мог знать и понимать, какой хоровод разыгрывают сотрудники американских служб", - подчеркнул Александр Гасюк. По его мнению, уже на момент ареста не только самому Виктору следовало более серьезно отнестись к ситуации, но и соответствующим структурам российского правительства более внимательно подойти к этой проблеме.

В завершающей части мероприятия Алла Бут обратила внимание на то, что тема обмена заключенными поднималась на встрече президентов России и США, которая состоялась в Женеве в июне этого года. По ее словам, это вселяет определенную надежду на более быстрое возвращение Виктора домой. "Надежда всегда должна быть... И все эти годы она была с нами. Я думаю, что этим вопросом занимаются наши дипломаты в Вашингтоне, МИД России и, конечно, адвокаты, продолжающие работу по этому делу", - подчеркнула супруга Виктора Бута.