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28.07.2021 15:58
Рубрика: Культура

"Современный" мозг возрастом 310 миллионов лет найден в США

Текст: Денис Передельский
Фото: Russell Bicknell, University of New England Фото: Russell Bicknell, University of New England
Фото: Russell Bicknell, University of New England

В США палеонтологи идентифицировали образец ископаемого подковообразного краба вида Euproops danae возрастом около 310 миллионов лет, который сохранился с неповрежденным мозгом.

Фото: iStock
Найдена 100-тысячелетняя окаменелость гигантской летучей мыши-вампира

Работа ученых опубликована в журнале Geology, а коротко о ней рассказывает Phys.org. Исследование было проведено международной группой ученых во главе с доктором Расселом Бикнеллом и профессором Джоном Паттерсоном из Университета Новой Англии.

В своей статье исследователи детально описывают хрупкий мозг древнего морского членистоногого, обнаруженный при раскопках на всемирно известном месторождении Мазон-Крик в штате Иллинойс (США).

Ранее там неоднократно находили ценные для науки окаменелости, однако новая находка оказалась действительно уникальной в своем роде. Дело в том, что до наших дней абсолютно неповрежденным дошел мозг древнего существа, возраст которого оценивается в 310 миллионов лет.

Это оказалось таким сюрпризом для палеонтологов, что значительную часть своего исследования они посвятили изучению условий, поспособствовавших столь хорошей сохранности очень хрупких тканей. В отличие от костей и раковин, которые могут храниться миллионы лет, мягкие ткани редко сохраняются в виде окаменелостей.

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Установлено, что останки принадлежат вымершему подковообразному крабу вида Euproops danae, потомки которого обитают и в наши дни. Именно с современными крабами ученые сравнили окаменелый мозг. Анализ показал, что анатомия мозга подковообразных крабов практически не изменялась на протяжении большей части их эволюционной истории. По сути, мозг современных крабов почти ничем не отличается от мозга их предков, обитавших на Земле задолго до появления динозавров.

"Центральная нервная система этой окаменелости во многом сравнима с системой ныне живущих подковообразных крабов и соответствует расположению их нервов, ведущих к глазам и придаткам, - говорит профессор Паттерсон. - На ней хорошо видно и такое же центральное отверстие, через которое проходит пищевод, как у современных крабов. Это весьма примечательно, учитывая то, что за прошедшие 310 миллионов лет в этой группе произошла существенная морфологическая и экологическая диверсификация".

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