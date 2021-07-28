Списки зарегистрированы
Центральная избирательная комиссия РФ 24 июля 2021 года зарегистрировала:
- федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией "Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ";
- федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией "Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ";
- федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией "Политическая партия "Гражданская Платформа".
Центральная избирательная комиссия РФ 24 июля 2021 года исключила:
- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России", кандидатов Никулина С.О., Сидорова В.Ф., Пятницкого П.И., Субботина К.С.