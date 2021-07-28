В Турции археологи обнаружили неизвестный средневековый замок

Турецкие археологи завершили раскопки, стартовавшие около года назад в городе Акьяка Улинского района на юго-западе провинции Мугла. За прошедшее время им удалось раскопать стены средневекового замка, который, вероятно, простоял далеко не один век.

Как сообщает Daily Sabah, раскопки изначально были организованы для того, чтобы выявить ранее неизвестные исторические места города Акьяка.

Интересно, что он считался хорошо изученным. Поэтому открытие оказалось неожиданным. Ученые планировали найти остатки древних сооружений, но явно не предполагали, что им удастся найти целый замок.

По словам руководителя раскопок Абдулкадира Барана из Университета Муглы, время основания замка определить пока не удалось. Однако установлено, что этот замок активно использовался в период правления султанов Сельджукской империи и во времена Османской империи. То есть его возраст составляет как минимум около 1000 лет, а сам замок простоял не одно столетие.

Пока остается загадкой и то, когда именно он был заброшен и по какой причине. По словам археологов, нынешний город Акьяка был одним из самых важных поселений в регионе Кария в западной Анатолии. Известно, что здесь располагался древний город Идим.

Кстати, помимо замка исследователи раскопали постройки эллинистического периода, возможно, связанные с существовавшим тогда здесь портом. Еще одной важной и интригующей находкой стали скальные гробницы, возраст которых, как считают эксперты, составляет около 2700 лет. Сейчас на обнаруженных объектах ведутся работы по их очистке и реставрации.