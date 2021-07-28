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28.07.2021 05:51
Рубрика: Общество

Терапевт дал советы по профилактике болезней "ковидного хвоста"

Текст: Николай Грищенко
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

В современной медицине появился термин "ковидный хвост", который означает некий синдром, не отпускающий человека даже после излечения от инфекции. У больных могут проявляться психологические или неврологические симптомы, наблюдается расстройство сердечно-сосудистой системы, а также желудочно-кишечные проявления.

Фото: iStok
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Как сообщил aif.ru профессор Аркадий Верткин, в зоне риска находятся люди, страдающие от ожирения, с сахарным диабетом, болезнями кровообращения, бронохолегочными, гематологическими и аутоиммунными заболеваниями. "Ковидный хвост" также может угрожать лицам старше 65 лет и больным онкологического профиля.

Во избежание проблем реабилитацию организма стоит начинать еще на этапе госпитализации.

"Наиболее важным периодом для полноценного восстановления организма считаются первые восемь недель после острого периода новой коронавирусной инфекции", - говорит Аркадий Верткин.

Терапевт советует обратить внимание на изменение питания, занятия физкультурой, проведение дыхательной гимнастики и использование витаминов. Стоит уделить внимание полноценному сну, отказу от вредных привычек, для профилактики проблем с нервной системой - заняться решением головоломок.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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