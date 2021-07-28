Тимофей Баженов призвал не экономить на детском питании в школах

Тимофей Баженов: Наша задача - дать школьникам не только хорошее образование, но и обеспечить их здоровым питанием. Фото: Максим Манюров

Депутаты Госдумы из Общественного народного фронта предложили ужесточить закон о закупках на основе государственных контрактов. Компании, которые допускают ценовой демпинг, будут отрезаны от госзаказов. Общественный лидер Тимофей Баженов отметил, что эта мера поможет навести порядок в сфере организации школьного питания.

"Действующая система госзакупок несовершенна. Главная проблема в том, что тендер выигрывают компании, предлагающие наименьшую цену. Но дешевле - не всегда хорошо. Не в силах выполнить заказ добросовестно за вырученную стоимость, компании предоставляют услуги худшего качества", - заявил Тимофей Баженов. "Экономить на детях нельзя. Питание в школах должно быть полноценным и полезным для здоровья. Всего через месяц учащиеся пойдут в школу, и наша задача - дать им не только хорошее образование, но и обеспечить их здоровым питанием", - подчеркнул тележурналист.

По мнению Баженова, за школьным питанием нужно установить жесткий надзор со стороны государства и родителей. К недобросовестным фирмам должны применяться серьезные наказания. Весь процесс приготовления пищи для школьных столовых на каждом этапе должен тщательно контролироваться, уверен общественный лидер.

"Качественное и доступное питание детей - это залог здоровья нации. Считаю, что питание в школах должно быть бесплатным. И ни в коем случае в школах не должно быть продажи фастфуда и вендинговых аппаратов с "быстрой", но вредной для здоровья едой", - подытожил Баженов.

В Общественном народного фронте полагают, что ученикам начальных классов, которые с утра питаются дома, можно заменить выдачу школьных завтраков ежегодной выплатой.