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28.07.2021 17:12
Рубрика: В мире

Украина отправит Литве колючую проволоку для обустройства границы с Беларусью

Текст: Алла Владимирова

Власти Украины отправят Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки на обустройство границы с Беларусью, а точнее строительство забора, который будет сдерживать поток нелегальных мигрантов. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Литве не хватило колючей проволоки на забор с Беларусью

"Литовское правительство обратилось к нам из-за критической ситуации, происшедшей на границе с Беларусью", - сказал он на заседании кабинета министров.

По словам Кулебы, он обсудил "беспрецедентный миграционный кризис", с которым столкнулась Литва, с ее министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом.

Всего с начала года на границе Литвы и Беларуси были задержаны 3 027 нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки - это более чем в 37 раз больше, чем за весь 2020 год. Ввиду проблем с размещением нелегалов литовские власти решили установить забор из колючей проволоки на участках границы протяженностью около 550 км. Но уже сейчас стало ясно, что для осуществления задуманного не хватает технических средств.

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