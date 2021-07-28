Украина отправит Литве колючую проволоку для обустройства границы с Беларусью

Власти Украины отправят Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки на обустройство границы с Беларусью, а точнее строительство забора, который будет сдерживать поток нелегальных мигрантов. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Литовское правительство обратилось к нам из-за критической ситуации, происшедшей на границе с Беларусью", - сказал он на заседании кабинета министров.

По словам Кулебы, он обсудил "беспрецедентный миграционный кризис", с которым столкнулась Литва, с ее министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом.

Всего с начала года на границе Литвы и Беларуси были задержаны 3 027 нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки - это более чем в 37 раз больше, чем за весь 2020 год. Ввиду проблем с размещением нелегалов литовские власти решили установить забор из колючей проволоки на участках границы протяженностью около 550 км. Но уже сейчас стало ясно, что для осуществления задуманного не хватает технических средств.