Умер экс-барабанщик группы Slipknot

Умер один из основателей и бывший барабанщик группы Slipknot Джои Джордисон. Родные музыканта отметили, что он ушел из жизни "мирно, во сне". Причина смерти не называется.

Джои Джордисон умер в понедельник, 26 июля. Музыканту было 46 лет. Несмотря на то, что многие фанаты захотели бы попрощаться с кумиром лично, похороны будут закрытыми для публики.

"Те, кто был знаком с Джои, знали его остроумие, мягкий характер, огромное сердце и любовь ко всему, что связано с семьей и музыкой", - приводит слова родных Rolling Stone.

Обложки Slipknot во все соцсетях сменили на черные заставки, официальный сайт группы также оформлен как сплошное черное поле.

Джои Джордисон родился 26 апреля 1975 года. В группе Slipknot играл с момента ее основания в 1995-м, став соавтором многих хитов. Популярную американскую ню-метал команду он покинул в 2013 году из-за заболевания, однако продолжал играть в группах Scar the Martyr и Sinsaenum.

Напомним, для Slipknot это не первая потеря - в 2010 году из жизни ушел басист группы Пол Грей.