Умер экс-руководитель ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов

Скончался руководитель ракетно-космической отрасли СССР и куратор проекта челнока "Буран" Олег Бакланов. Он умер в возрасте 89 лет.

"Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР​​​. Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме. Мои искренние соболезнования его родным и близким!" - написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Олег Бакланов родился 17 марта 1932 года в Харькове. Начинал работу монтажником на харьковском приборостроительном заводе и дорос до должности директора. В 1976 году становится замминистра общего машиностроения, а с 1983 года - министром, руководя ракетно-космической промышленностью СССР. Курировал программу создания сверхтяжелой ракеты "Энергия" и космического челнока "Буран", ракеты-носителя "Зенит", долговременных орбитальных станций "Салют-7" и "Мир" и др. Был членом ЦК КПСС, Герой Социалистического труда.

Член ГКЧП с 18 по 21 августа 1991 года. После этого находился под стражей по обвинению в попытке захвата власти до января 1993 года, однако позже был амнистирован. С конца февраля 2020 года оставался последним из живущих членов этой структуры.