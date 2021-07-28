В ГД ответили на слова Байдена о "вмешательстве" РФ в выборы-2022 в США

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев объяснил, что стоит за заявлением президента США Джо Байдена о вмешательстве РФ в выборы в американский конгресс.

Ранее Байден заявил, что Россия "уже вмешивается" в предстоящую в 2022 году кампанию, "распространяя дезинформацию".

Новые обвинения выглядят "как попытка Вашингтона завуалировать собственное вмешательство в выборы в России", считает Василий Пискарев, которого цитирует Telegram-канал комиссии.

Парламентарий обратил внимание на тот факт, что Джо Байден не привел ни одного примера российского вмешательства во внутренние дела США. Причем это уже традиция для американских властей, добавил он. "В отличие от американской администрации, мы всегда предоставляем конкретные доказательства вмешательства в наши выборы", - подчеркнул Василий Пискарев.

Он напомнил, что комиссия в ежедневном режиме фиксирует такие попытки и только за последнее время направила соответствующие материалы в ЦИК, МИД и Генпрокуратуру России. Информация о внешнем вмешательстве была предоставлена также партнерам РФ по ОДКБ.

"В целом выступление Джо Байдена расцениваем как установку разведсообществу США активизировать работу на российском направлении", - заявил глава комиссии.