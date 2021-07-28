В ГД ответили на слова Байдена о "вмешательстве" РФ в выборы-2022 в США

Новости

Сборная России завершила борьбу на олимпийском турнире по бадминтону 13:14
Вышел трейлер детективного ситкома с Селеной Гомес и Стингом 13:14
Австрийский партнер "Газпрома" назвал сроки запуска "Северного потока-2" 13:12
В Госдуме не нашли логику в заявлениях Байдена о выборах 13:12
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за погоды 13:07
В Германии предлагают платить 500 евро за прививку от коронавируса 13:07
Шойгу: США навязывают Юго-Восточной Азии структуры, аналогичные НАТО 12:54
Мужская сборная Фиджи по регби-7 защитила титул олимпийского чемпиона 12:43
Переводчик "Ведьмака" угрожает засудить Netflix 12:41
В Башкирии прикрыли крупную нарколабораторию 12:35
Гражданская гвардия Испании закупила новые пистолеты 12:12
В Дагестане заключенным вынесли приговор за побег 12:05
Памфилова: В избирательной системе нет и не будет принудительной вакцинации 12:01
Вышел новый русский трейлер "Босса-молокососа 2" 11:58
В Петербурге задержан подозреваемый в избиении артиста балета 11:49
В Приамурье начали проверку после крушения легкомоторного самолета 11:48
Пятый "Хищник" получил официальный подзаголовок 11:46
Москалькова получила более 27 тысяч обращений с начала года 11:40
S7 запустит новый лоукостер 11:36
ЦИК: На выборы в Госдуму уже зарегистрированы почти 2,5 тысячи кандидатов 11:35
Звезда филиппинских боевиков Орестес Охеда умер от рака 11:32
В Сочи ограничили строительство многоквартирных жилых домов 11:32
Словенец Роглич выиграл раздельную гонку на Олимпиаде в Токио 11:31
В Екатеринбурге детей сняли с поезда из-за сильного отравления 11:30
Facebook намерена перенести пользователей в виртуальную реальность 11:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" - пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
28.07.2021 12:04
Рубрика: Власть

В ГД ответили на слова Байдена о "вмешательстве" РФ в выборы-2022 в США

Текст: Татьяна Замахина

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев объяснил, что стоит за заявлением президента США Джо Байдена о вмешательстве РФ в выборы в американский конгресс.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Косачев: Россию беспокоит слабость команды Байдена

Ранее Байден заявил, что Россия "уже вмешивается" в предстоящую в 2022 году кампанию, "распространяя дезинформацию".

Новые обвинения выглядят "как попытка Вашингтона завуалировать собственное вмешательство в выборы в России", считает Василий Пискарев, которого цитирует Telegram-канал комиссии.

Парламентарий обратил внимание на тот факт, что Джо Байден не привел ни одного примера российского вмешательства во внутренние дела США. Причем это уже традиция для американских властей, добавил он. "В отличие от американской администрации, мы всегда предоставляем конкретные доказательства вмешательства в наши выборы", - подчеркнул Василий Пискарев.

Он напомнил, что комиссия в ежедневном режиме фиксирует такие попытки и только за последнее время направила соответствующие материалы в ЦИК, МИД и Генпрокуратуру России. Информация о внешнем вмешательстве была предоставлена также партнерам РФ по ОДКБ.

"В целом выступление Джо Байдена расцениваем как установку разведсообществу США активизировать работу на российском направлении", - заявил глава комиссии.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Россия и США

Главное сегодня

ЦИК: На выборы в Госдуму уже зарегистрированы почти 2,5 тысячи кандидатов
В ГД ответили на слова Байдена о "вмешательстве" РФ в выборы-2022 в США
Карасин: Россия готова обсуждать возобновление авиасообщения с Грузией
Шойгу рассказал о мерах в связи с ростом активности террористов в Афганистане
S7 запустит новый лоукостер
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому