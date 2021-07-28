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28.07.2021 00:10
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в августе

Текст: Ольга Игнатова
Последний месяц лета практически на всей территории России будет теплее обычного. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

 В центральных областях по ночам будет преимущественно плюс 10-15 градусов, днем - 20-26 градусов. Хотя могут быть и жаркие дни с температурой выше 30 градусов.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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В Московском регионе август прогнозируется теплее обычного на 2 градуса. По ночам преимущественно 12-17 градусов, а в дневные часы воздух будет прогреваться до 22-27 градусов. При похолоданиях возможно понижение ночных температур до плюс 7 градусов, а дневных - до плюс 13 градусов.

Тепло будет в Поволжье, где температура также ожидается выше климатической нормы на 2 градуса. Днем ожидается в пределах 23-28 градусов, по ночам - плюс 12-17 градусов.

На юге будет умеренно жарко - 28-33 градуса. По ночам - от 17 до 22 градусов.

На Урале август тоже обещает быть теплым. На юге Уральского округа - в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и на юге Тюменской области днем преимущественно плюс 20-25 градусов. В автономных округах Сибири - в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах - днем от 16 до 21 градуса, что тоже достаточно тепло для этих регионов. Хотя в отдельные дни возможны похолодания днем до 7-12 градусов тепла. А ночные температуры могут понижаться до нуля градусов.

В Южной Сибири, в Забайкалье, на Дальнем Востоке погода тоже будет относительно теплой. Так, преобладающая температура в Южной Сибири - 20-25 градусов днем. А вот на север Красноярского края могут уже проникать потоки холодного воздуха, поэтому возможны ночные заморозки до минус 1 градуса. А днем прогнозируется не выше 6-11 градусов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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На юге Дальнего Востока - в Амурской области, Хабаровском крае, в Приморье днем 21-26 градусов.

Много дождей ожидается на северо-западе европейской территории - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Частые дожди прогнозируются на севере Мурманской области, в Ненецком округе. На юге Забайкальского края и юге Приморья август тоже ожидается дождливым.

А вот дефицит осадков возможен в южных областях Центрального округа - от Тулы до Курска, в Краснодарском крае, в Поволжье. При этом на курортах дожди все-таки возможны. На юге Западной Сибири, в центральных и южных районах Красноярского края, в Иркутской области осадков в августе ожидается мало.

Данный прогноз является предварительным. Уточненный прогноз на август Гидрометцентр выпустит 30 июля.

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