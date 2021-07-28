В Главном Храме Вооруженных сил прошло богослужение в память князя Владимира

Сегодня в память о святом равноапостольном великом князе Владимире в Главном храме Вооруженных сил РФ состоялось торжественное богослужение с совершением по окончании литургии молебна по особому чину. На службу собрались многочисленные прихожане храма, в том числе верующие военнослужащие.

28 июля Русская православная церковь отмечает День Крещения Руси. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2012 года в этот день в полдень по местному времени в каждом храме, соборе и церкви Русской православной церкви звучит колокольный звон-благовест "Слава Тебе, Боже!". В нынешнем году волна единовременного перезвона прокатилась по православным храмам и монастырям России, Украины, Беларуси, Молдавии, Азербайджана, Казахстана. Прозвучал звон-благовест и в Главном храме Вооруженных сил на территории подмосковного парка "Патриот".

Первые официальные празднества в честь дня Крещения Руси организовали в 1888 году в Киеве. Тогда же был заложен Владимирский собор, открыт памятник Богдану Хмельницкому и совершены торжественные богослужения.