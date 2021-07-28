В Госдуме не нашли логику в заявлениях Байдена о выборах

Президент США Джо Байден в своем заявлении о попытках Москвы вмешаться в выборный процесс идет против логики. Такое мнение высказала журналистам депутат Госдумы, директор Института международных политических и экономических стратегии РУССТРАТ Елена Панина.

Ранее Байден заявил, что Россия "уже вмешивается" в предстоящую в 2022 году кампанию, "распространяя дезинформацию".

"Очередное заявление по-видимому следует рассматривать, как признание нашего превосходства в области IT-технологий, - отметила Панина. - Ну а как еще можно расценивать постоянные жалобы на хитроумных "кремлевских хакеров", которые несмотря на все усилия американских спецслужб, регулярно взламывают компьютерные системы и таким образом "оказывают влияние" на ход американских выборов"?

Депутат напомнила, что еще совсем недавно Джо Байден утверждал, что у России кроме нефти и газа ничего нет. Таким образом, в словах американского президента нет никакой логики, резюмировала Панина.

Она напомнила, что российское руководство неоднократно опровергало такие утверждения, которые не подкреплены доказательствами. "Но, очевидно, доводы разума в данной ситуации не работают, - считает депутат. - Да и списывать свои политические просчеты на "русских хакеров" гораздо проще, чем признавать собственные ошибки".

Елена Панина, кроме того, назвала символичным, что заявление о возможном вмешательстве России в промежуточные выборы в Конгресс США, прозвучало в ходе выступления Байдена перед руководством американских спецслужб. "Видимо, можно считать, что очередной сезон "охоты на ведьм" открыт", - считает она.