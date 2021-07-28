В Киргизии не выявили ухудшений здоровья у привитых от COVID-19

Серьезных побочных реакций от вакцин, применяемых в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Киргизии, не зарегистрировано. Такие данные распространил Департамент лекарственных средств и медицинских изделий минздрава республики. Ведомство опирается на данные мониторинга кампании по вакцинации.

- Получившие вакцину чувствуют себя удовлетворительно, - утверждает заведующая сектором фармаконадзора департамента Жылдыз Жумагулова. - Побочные проявления не носят серьезного характера и проходят в течение 1-2 суток. Чаще всего это слабость, головная боль, боль в месте инъекции, озноб, температура. В единичных случаях - тошнота, повышение артериального давления, чувство страха, мышечная боль, насморк, кашель, боль в горле.

С этим заявлением специалист выступила на брифинге в Бишкеке, чтобы развеять сомнения противников массовой иммунизации. Таким образом медики стремятся ускорить кампанию по вакцинации, которую проводят с помощью нескольких препаратов, поступивших в республику. Помочь им в этом попытался клуб региональных экспертов "Пикир", который посвятил новой волне распространения COVID-19 в стране онлайн-конференцию с участием политиков, местных и иностранных экспертов.

- Люди почему-то более спокойно переносят новую волну, - поделилась с участниками обсуждения парламентарий КР Евгения Строкова. - То ли смирились, то ли привыкли, хотя сейчас выросло количество как заболевших, так и летальных исходов. На мой взгляд, вакцинации не хватает грамотной информационной поддержки, хотя и сама кампания по формированию коллективного иммунитета началась с опозданием.

Начальник управления здравоохранения мэрии Бишкека Бактыгуль Исмаилова, в свою очередь, объясняет настороженное отношение людей к вакцинации тем, что многие ждали поступления больших партий российских вакцин, включая "Спутник V". Однако пока Киргизия располагает в основном китайскими препаратами. Люди, руководствуясь стереотипами, сомневаются в их высокой эффективности. В итоге столица республики остается своеобразным эпицентром заболеваемости, где ежедневно выявляется до тысячи новых случаев COVID-19.

Какие вакцины прошли госрегистрацию

Минздрав Киргизии одобрил к применению несколько вакцин против COVID-19. Государственную регистрацию прошли Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V"), "Спутник Лайт", "Конвидеция", а также Sinopharm, которую поставили из Китая в виде гуманитарной помощи. Выдача разрешений на их применение, как сообщают официальные источники, осуществляется на основании имеющихся данных об их безопасности, полученных в рамках клинических испытаний.