Парламент Киргизии вновь пытается изменить традиции. Законодатели обсуждают законопроект, который призван ввести ограничения при проведении семейных торжеств и на похоронах. Документ уже получил предварительное одобрение в профильном комитете по социальным вопросам, образованию, здравоохранению и культуре.

Ограничения, которые предлагают ввести парламентарии, можно назвать революционными. Количество гостей на семейных торжествах и мероприятиях, к примеру, предлагается сократить до ста человек, не более. Менее пышными законодатели хотели бы видеть и свадьбы. Их продолжительность может быть сокращена до одного дня, а количество гостей на банкете - до двухсот. Более скромными, как ожидается, станут и кортежи. Количество автомобилей в них сократят до трех.

Регулировать количество приглашенных на похороны, впрочем, депутаты пока не решились. В частности, на обряд "жаназа" (заупокойная молитва), если законопроект будет одобрен, можно будет пригласить всех желающих. Однако забой крупного рогатого скота и лошадей при этом депутаты намерены запретить. То же касается обрядов по случаю траура, но с важной оговоркой. На них можно будет пригласить не более сотни человек.

В министерстве культуры и информации уже назвали законопроект актуальным и необходимым. "Мы предложили бы вообще проводить похороны и поминки без чая и дасторкона и совсем не резать скот, - заявила замглавы ведомства Салтанат Аманова. - Иначе начнут резать овец, а у некоторых нет и такой возможности. Или прописать в законе конкретно, что можно не более одного барана".

Парламентарии встретили предложение чиновницы с одобрением. По словам зампредседателя профильного комитета Чынары Урумкалиевой, если не прописать в документе конкретные цифры, некоторые жители республики будут резать по 30-50 баранов, чтобы угодить гостям и не ударить в грязь лицом перед односельчанами и земляками.

Законопроект, который рассматривается парламентом, призван обязать граждан проводить скромнее и мероприятия по случаю проводов или встречи паломников. На массовые мероприятия с угощением предлагается наложить строгий запрет. Паломничество, как рассудили парламентарии, должно относиться к делам семейным, а если и отмечаться, то только в узком кругу самых близких родственников.

Кстати



За нарушение ограничений на праздниках, торжествах и других мероприятиях законодатели предлагают ввести крупные штрафы. Пока рассматривается сумма в 350 расчетных показателей (35 тысяч сомов) для физических лиц, и в тысячу (100 тысяч) - для юридических. Но, возможно, эти цифры будут пересмотрены в сторону увеличения, чтобы не искушать сограждан, верных традициям.