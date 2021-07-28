В КПРФ рассказали о своей программе на выборах в Госдуму

В Коммунистической партии Российской Федерации призывают все другие политические силы страны к полноценному диалогу. На пресс-конференции в среду руководители КПРФ представили предвыборную программу, которая получила название "Десять шагов к власти народа".

"56 партий и движений соединились в общий и единый лево-патриотический блок. Наш главный тезис - за сильную, справедливую, социалистическую родину. И мы готовы вести дискуссию со своими оппонентами", - пообещал председатель Центрального комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме седьмого созыва Геннадий Зюганов.

Партия выдвинула 345 кандидатов в федеральном списке, а также по всем 225 одномандатным округам. "Эта команда активно работает, встречаясь с избирателями, решая проблемы наших граждан", - отметил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Первый шаг предвыборной программы КПРФ подразумевает национализацию стратегических отраслей экономики и системообразующих банков. Второй предполагает новую индустриализацию с удвоением инвестиции в развитие производств на основе новейших технологий, а третий - обеспечение продовольственной безопасности с инвестициями в агропромышленный комплекс не менее 10% от федерального бюджета.

Четвертым предлагается задействовать финансы как инструмент развития экономики, а пятым - кардинально реформировать налоговую систему. Шестой шаг - контроль над ценами и выверенная тарифная политика, седьмой - создание "правительства народного доверия". Восьмой - воплощение девиза "Человек - центр политики государства", в том числе за счет удвоения размера минимальной оплаты труда и прожиточного минимума, девятый - укрепление национальной безопасности.

Десятый шаг посвящен поддержке многонациональной российской культуры. Здесь одной из мер должна стать отмена НДС для детской и учебной литературы, убежден писатель и политический деятель Сергей Шаргунов. После этого, по его словам, "книга сразу станет на 30% дешевле".

Кроме того, по мнению Шаргунова, стоит вернуться к финансированию наполовину региональными властями и министерством культуры комплектации библиотек по всей стране как литературной периодикой, так и отечественной классикой и современной литературой.