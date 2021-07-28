В Кремле отвергли обвинения Байдена в вмешательстве в выборы в США

В Кремле отвергают обвинения президента США Джо Байдена в адрес России, которая якобы уже вмешивается в американский электоральный процесс. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Байден обвинил РФ во вмешательстве в предстоящие в 2022 году выборы в американский конгресс посредством "дезинформации". Такое заявление он сделал в ходе посещения офиса директора национальной разведки.

"Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США, - подчеркнул Дмитрий Песков. - Результаты неоднократных расследований, которые проводились в Америке, это подтверждают".

И сейчас РФ, по его словам, продолжает придерживаться такой политики и не имеет ни малейших намерений вмешиваться в какие-то электоральные процессы в других странах.

Представитель Кремля высказал предположение, что озвученные Байденом сведения о вмешательстве - это "скорее, информация из разряда малоэкспертных справок, которые представили президенту США".

Ранее он заявил журналистам, что помощники Байдена плохо подготовили его речь и в той части, где говорилось о том, что в РФ ничего нет, кроме ядерного оружия и нефти.