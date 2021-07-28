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28.07.2021 20:30
Рубрика: Экономика

В Минтруде сообщили об улучшении ситуации на рынке труда

Текст: Елена Манукиян
С начала года уровень безработицы, рассчитанный по методологии международной организации труда, снизился более чем на 1%, сообщили в пресс-службе Минтруда. Так, в июне безработица составила 4,8%, тогда как в январе она была 5,8%, а в пиковой период - в августе прошлого года достигала 6,4%, уточнили в ведомстве со ссылкой на данные Росстата.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: iStock
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Сегодня число зарегистрированных безработных не превышает 1,1 млн человек, что на 60% ниже, чем в начале года, когда через центры занятости работу искали более 2,7 млн человек.

"Мы вплотную приблизились к допандемическим показателям", - подчеркнула замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова. По ее словам, объем предложения в региональных службах занятости вырос на 25% - с 1,74 млн позиций в конце 2020 года до 2,19 млн - сегодня. Она отметила, что традиционно летом деловая активность всегда ниже, однако в этом году работодатели активно нанимают новых сотрудников.

Причем, наиболее востребованы квалифицированные рабочие в области промышленности, строительства и транспорта. Таких вакантных позиций представлено более 460 тысяч, уточнили в министерстве.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что восстановлению ситуации с занятостью помогли программы по снижению напряженности на рынке труда, принятые в регионах, а также федеральные программы, например, по переобучению безработных граждан или субсидированию найма.

Также отмечается, что, по данным мониторинга, немногим более 5% сотрудников сегодня трудятся удаленно.

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