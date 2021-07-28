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28.07.2021 11:24
Рубрика: Экономика

В ПФР напомнили о прибавке к пенсии работающим пенсионерам с 1 августа

Текст: Ольга Игнатова
С 1 августа работавшие в 2020 году пенсионеры получат страховую пенсию в повышенном размере. Пенсионный фонд проведет корректировку размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Это делается ежегодно в беззаявительном порядке. "Пенсионерам нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд, перерасчет производится автоматически", - напоминают специалисты Пенсионного фонда России по Республике Крым. Повышение коснется получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2020 году уплачивали страховые взносы.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Прибавка к пенсии носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работавшего в 2020 году пенсионера и начисленных пенсионных коэффициентов. Но по закону максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров не может превышать трех коэффициентов. При эквиваленте одного коэффициента в 98,86 рублей, максимальная надбавка к пенсии с 1-го августа 2021 года составит 296 рублей. Августовская корректировка коснется пенсий почти десяти миллионов россиян. Именно столько сегодня в стране работающих пенсионеров.

Также в августе произойдет перерасчет доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Повышение пенсий

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