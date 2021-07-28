В Роспотребнадзоре назвали количество вакцинированных россиян

На данный момент полный курс вакцинации от коронавируса прошли около 21,3 миллиона россиян, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках просветительского эфира "Разберемся в вакцинах вместе".

Как сообщила Попова, сейчас около 20 миллионов граждан получили обе прививки вакцины "Спутник V", полный курс вакцинации "ЭпиВакКороной" прошли примерно миллион человек, еще порядка 300 тысяч привились вакциной "КовиВак". Глава Роспотребнадзора отметила, что среди тех, кто прошел полный курс вакцинации, заражаются коронавирусом только 0,7-0,8%. Также она добавила, что сейчас наблюдается снижение количества новых случаев.

"Вот, например, 29 неделя, которая закончилась в воскресенье, по сравнению с 28-й - уже минус 4,5 процента в стране", - сказала Попова.

В России зарегистрированы три двухкомпонентные вакцины. Поставить прививку бесплатно можно в любом регионе. Ранее стало известно, что российский Минздрав одобрил исследование комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт" - это первый компонент "Спутник V", получивший регистрацию как самостоятельный препарат.