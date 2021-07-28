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28.07.2021 20:58
Рубрика: Экономика

В России появится еще один лоукостер

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8521)
Компания S7 Group создаст нового авиаперевозчика - лоукостер. Авиакомпания, название которой пока неизвестно, начнет летать с июля 2022 года, рассказала журналистам акционер S7 Group Татьяна Филева. Продажи билетов начнутся в апреле 2022 года. Какова будет их стоимость, пока неизвестно, но не выше, чем у действующего лоукостера "Победы".
Новая компания-лоукостер будет летать между регионами, но не там, где уже летает S7. Фото: РИА Новости Новая компания-лоукостер будет летать между регионами, но не там, где уже летает S7. Фото: РИА Новости
Новая компания-лоукостер будет летать между регионами, но не там, где уже летает S7. Фото: РИА Новости

За создание лоукостеров ратовал министр транспорта Виталий Савельев. По его словам, на развитие низкобюджетных перевозок указывают все мировые тренды. В России эта модель поможет удешевить перевозки и повысить мобильность населения. В пандемию лоукостеры оказываются особенно эффективными, говорил он, приводя в пример входящий в "Аэрофлот" лоукостер "Победу". Она смогла завершить 2020 год с 1,4 млрд рублей чистой прибыли и сохранила практически на докризисном уровне процент средней загрузки рейсов - 92%.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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В S7 Group новую авиакомпанию рассматривают как отдельный бизнес. Инвестировать в его создание предполагается от 2,5 до 3 млрд рублей. Деньги, например, пойдут на закупку 24 самолетов Airbus 320 neo на 186 кресел экономкласса каждый. Самолеты уже законтрактованы. Приобретать их будут в лизинг. "Отбить" вложения в компании рассчитывают за четыре года.

Планируется, что зарабатывать новый лоукостер будет за счет развития межрегиональных перелетов. Маршрутная сеть будет включать различные города кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Пока в перечне городов, где есть высокий спрос на низкобюджетные перелеты, Омск, Новосибирск, Челябинск, Казань. Пассажирам также будут предлагать дополнительные услуги - питание на борту, развлечения, перевозку багажа.

С другой стороны, снижать издержки в компании рассчитывают за счет выгодных ставок на обслуживание в аэропортах. "Где будут хорошие ставки, мы там будем летать", - сказала Филева. При этом лоукостер полетит по тем маршрутам, по которым не летает S7.

Скорее всего, на рынке появится авиакомпания, которая будет предлагать более простой сервис за меньшие цены, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Какого-то закрепленного определения лоукостеров не существует. К тому же сейчас на рынке появляется гибридная модель. Практически все авиакомпании применяют очень многое из тех методик, которые используют "классические" лоукостеры, а многие лоукостеры начинают расширять набор услуг, вводят даже места бизнес-класса, чего у них раньше не было.

Новая авиакомпания начнет летать с июля 2022 года, продажи билетов начнутся уже в апреле 2022 года

Лоукостеры всегда активно отнимали пассажиров у обычных компаний, говорит Борисов. Но основная заслуга бюджетных авиакомпаний все же в том, что они привлекли пассажиров, которые не летали ранее или летали очень редко, а затем увидели, что это не так уж и дорого, говорит эксперт.

За рубежом лоукостеры появились в 80-е годы прошлого века в США и затем распространились по всему миру. Сейчас в России на долю лоукостеров приходится не более 6% всего рынка авиаперевозок, тогда как в мире - около 15%.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация S7 Airlines

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