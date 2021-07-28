В России стартовал прием заявок на участие в проекте "Цифровые профессии". Те, кто в него попадет, смогут получить дополнительное профессиональное образование. Что это за профессии, как попасть в проект и сколько стоит учеба?

Об этом и других интересных моментах "Российской газете" рассказала директор департамента координации программ и проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Татьяна Трубникова.

Татьяна Николаевна, кто сможет обучаться цифровым профессиям? И как проходят занятия?

Татьяна Трубникова: Возможность получить цифровые компетенции есть у любого гражданина независимо от профессии и региона проживания. Обучение проходит онлайн, но это не просто видеоуроки. Слушатели смогут общаться друг с другом, консультироваться с преподавателями, задавать уточняющие вопросы по пройденному материалу.

Я далек от информационных технологий. Меня возьмут на курсы? Какие экзамены будут?

Татьяна Трубникова: Конечно, возьмут. Если вы старше 16 лет, у вас средне-профессиональное или высшее образование. Значит, можете пройти обучение. Экзамены у нас не сдают. И замечу, на курсы очень часто приходят люди, далекие от ИТ.

А как попасть на курсы?

Татьяна Трубникова: Для этого надо зарегистрироваться на сайте profidigital.ru (цифровыепрофессии.рф). Там же можно ознакомиться со списком образовательных организаций, узнать, какие программы доступны на сегодняшний день и по какой стоимости. До конца года список организаций будет пополняться, а в каталоге появятся новые курсы. Поэтому, если вы сегодня не нашли привлекательную для себя программу, есть смысл периодически заходить на сайт и проверять каталог.

Минуточку, Татьяна Николаевна. Курсы, выходит, платные? И сколько же они стоят?

Татьяна Трубникова: Стоимость программы установлена образовательной организацией, она указана на сайте проекта в каталоге программ. Программы не "подгоняются" под проект, мы отбираем уже готовые курсы, которые востребованы у целевых аудиторий. На сегодня, допустим, самая дорогая программа обучения - "Мобильная разработка". Ее полная стоимость - 130 тысяч рублей...

Дороговато, однако.

Татьяна Трубникова: Не торопитесь. Государство при этом компенсирует 50 процентов стоимости обучения. Соответственно, человеку учеба обойдется в 65 тысяч. Свою часть обучающийся может оплатить самостоятельно или с помощью работодателя, который заинтересован в повышении компетенций сотрудника. Напомню, что выпускники получат диплом о полученной специальности.

В каталоге программ сейчас 24 направления. Среди наиболее широко применимых - большие данные, искусственный интеллект, создание ИТ-продуктов, управление цифровой трансформацией...

Учеба организована в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Есть потребность государства в цифровых кадрах. Почему же за учебу нужно платить?

Татьяна Трубникова: Софинансирование учебы - это и стимул, и гарантия того, что человек идет учиться не из праздного любопытства, а осознанно. При таком подходе больше шансов, что человек не бросит учебу, получит специальность и сможет применить цифровые знания в своей работе. Тем более мы не просто даем образование, мы готовим специалистов, которые будут востребованы в условиях цифровой экономики.

Помогут ли студенту определиться с выбором специальности, найти стажировку и работу после обучения?

Татьяна Трубникова: При заполнении анкеты пользователь вносит информацию о своем образовании, интересах. По этим данным система формирует список курсов, которые могут быть интересны.

Так работают автоматизированные рекомендации. Также для участников проекта доступна серия вебинаров с участием представителей компаний цифровой экономики. Они помогают людям выбрать курсы и спланировать карьеру.

Кроме того, большинство образовательных организаций проекта "Цифровые профессии" имеют собственные центры развития карьеры, они предлагают своим выпускникам найти стажировку и трудоустройство.

А каким специальностям будут учить?

Татьяна Трубникова: В каталоге программ сейчас 24 направления. Среди наиболее широко применимых - большие данные, искусственный интеллект, создание ИТ-продуктов, управление цифровой трансформацией.

Среди необычных и сложных - нейротехнологии, виртуальная и дополненная реальности, новые и портативные источники энергии, робототехника и сенсорика.

Ключевой вопрос

Знания с гарантией

Татьяна Николаевна, а есть гарантия, что обучение на курсах даст качественные знания?

Татьяна Трубникова: Продолжительность курсов начинается от 250 академических часов, из которых не менее 144 посвящено программированию. Что предполагает глубокое изучение материала.

Все образовательные организации прошли серьезный отбор прежде, чем попали в проект. Бизнес нам подсказал, какие образовательные учреждения чаще всего выбирают граждане, когда хотят повысить уровень своих компетенций. Так в проекте появились Яндекс, Практикум, GeekBrains, Нетология, СберУниверситет. С некоторыми организациями мы давно знакомы. Например, Университет Иннополис работает с нами по другим направлениям федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

Обучение проводят топовые образовательные компании страны по самым популярным направлениям. Программы мы не подгоняем под проект. Отбираем уже готовые курсы, которые востребованы.

Сейчас идет прием заявок на учебу. Что можно сказать о желающих получить современную специальность?

Татьяна Трубникова: Пока говорить об этом рано. Но можно отметить, что за первую неделю после открытия регистрации мы получили более двух тысяч заявок от жителей всех регионов России.

Наша целевая аудитория - творческие, амбициозные люди, которые требовательны к себе и открыты новым знаниям.

Появление проекта "Цифровые профессии" вызвано дефицитом кадров?

Татьяна Трубникова: Мы уже несколько лет ощущаем дефицит ИТ-кадров на нашем рынке. Хотя многие специалисты успевают подстроиться под требования цифровой экономики, бизнес по-прежнему ощущает нехватку сотрудников, владеющих цифровыми навыками. Чтобы устранить дефицит кадров и помочь людям адаптироваться к новым условиям, государство включило обучение цифровым компетенциям в нацпрограмму "Цифровая экономика". При этом если раньше предполагалось повышение квалификации, то сейчас на курсах можно освоить новую профессию с нуля. Основная задача проекта - научить людей разбираться в современных технологиях, уметь программировать, создавать программные продукты. Обучение на курсах, уверена, будет полезно всем заинтересованным в ИТ.

Справка "РГ"

В 2021 году приступить к обучению в сфере ИТ смогут 25 тысяч россиян.

Для участия в проекте необходимо до конца года подать заявку и оплатить 50 процентов стоимости обучения. Вторую половину суммы внесет государство.

Обучение проводится в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика".