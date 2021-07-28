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28.07.2021 19:01
Рубрика: Экономика

В России зафиксирован рост промышленного производства

Текст: Сергей Тихонов

В июне промышленное производство в России выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,4%. За полгода рост составил 4,4% к январю-июню 2020 года, свидетельствуют последние данные Росстата.

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Рост объемов промышленного производства к июню 2020 года показали: добыча полезных ископаемых - на 13,8%, обрабатывающие производства - на 7,7%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение - на 8%, а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 32,3%. Высокие темпы роста частично объясняются тем, что в июне 2020 года еще действовал ряд ограничений, связанных с пандемией.

По сравнению с первым полугодием 2020 года рост зафиксирован: у обрабатывающих производств - на 6,4%, в энергетическом секторе - на 8,6%, в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов - на 21,9%. Несмотря на июньский рост, индекс производства за первое полугодие в сырьевом секторе оказался нулевым.

Нефте- и газодобыча в июне увеличилась на 12,8%, что легко объяснимо, поскольку на июнь прошлого года приходился пик сокращения добычи нефти в сделке ОПЕК+ и падение спроса на углеводороды из-за пандемии. Добыча нефти в июне этого года по сравнению с июнем прошлого года увеличилась на 11,8%, а газа - на 25,5%. Добыча угля в июне увеличилась на 2,5%, добыча металлических руд сократилась на 2,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нефти и газа в июне в действующих ценах отгружено было на сумму - 1,3 трлн рублей (увеличение на 86,2%), угля - 144 млрд рублей (82,3%), металлических руд - 201,6 млрд рублей (68,4%), других полезных ископаемых - 62,4 млрд рублей (99,7%).

В обрабатывающей промышленности наибольший рост зафиксирован в производстве мебели - 32,1%, производстве компьютеров, электронных и оптических изделий - 27,4%, а также автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 31,5%. Наибольший объем отгруженных товаров в обрабатывающем секторе в действующих ценах дали: производство кокса и нефтепродуктов - 975,1 млрд рублей, металлургия - 915,9 млрд рублей, а также производство пищевых продуктов - 662,3 млрд рублей.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минэкономразвития Росстат

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