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28.07.2021 21:01
Рубрика: Экономика

Орбита общих интересов

Россия продолжает развивать несколько проектов в авиакосмической отрасли вместе с зарубежными партнерами
Текст: Юлия Квитко
Российская газета - Спецвыпуск № 170(8521)
Развитие высокотехнологичных производств в авиастроении и космической отрасли во многом определяется уровнем международного сотрудничества и кооперации. Сегодня в России реализуется целый ряд проектов в этих сферах с участием зарубежных партнеров.
Дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет CR929 РФ разрабатывает совместно с КНР. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет CR929 РФ разрабатывает совместно с КНР. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет CR929 РФ разрабатывает совместно с КНР. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Одним из наиболее перспективных проектов для российского авиапрома стала разработка дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета CR929. Этот проект реализуется РФ совместно с КНР. Ожидается, что первые поставки могут начаться в 2025-2027 гг., а потенциал их производства оценивается в 1 тысячу самолетов в течение 25 лет.

Фото: Виталий Пивоварчик
Награждены ученые, участвующие в союзных космических программах

Как сообщают в Объединенной двигателестроительной корпорации, базовая версия самолета получит три различные модификации: на 281 пассажира в трехклассовом варианте, на 291 - в двухклассовой компоновке и на 405 - в одноклассовой версии. Планируется также более "плотный" вариант компоновки на 440 человек для недлительных перелетов. Класс будет определяться в соответствии с конкретным заказом авиакомпаний. Дальность в зависимости от модификации будет варьироваться от 10 000 до 14 000 километров.

Проект стал самым высокотехнологичным в портфеле общих совместных проектов двух государств. Он аккумулировал в себе все новейшие достижения в области отечественного авиапрома. Так, например, CR929 планируется оснастить двигателем сверхбольшой тяги ПД-35. Для этого отечественными специалистами был разработан необходимый элемент - композитная лопатка. По словам генерального конструктора предприятия "ОДК-Авиадвигатель" Александра Иноземцева, переход от цельной к полой титановой лопатке позволил сократить массу узла на 30 процентов, а использование композитной лопатки даст экономию массы еще на 30 процентов.

Еще одно предприятие, широко использующее инновационные разработки, - Уральский завод гражданской авиации, применяет DA42 по лицензии австрийской компании Diamond для подготовки пилотов в государственных учебных заведениях. На сегодня компания локализовала весь цикл производства, включая изготовление планера из композитных материалов. Бортовое оборудование, системы управления и связи полностью российского производства. Совместно с чешским предприятием Aircraft Industries УЗГА реализовал проект по локализации производства самолетов L410. На площадке "Арамиль" (Екатеринбург) построен современный производственный корпус, в котором изготовлено и передано эксплуатантам 50 новых самолетов.

В составе международного консорциума Россия создает гибридный авиадвигатель

Еще одно ульяновское предприятие, "АэроКомпозит", задействовано в проекте создания ближне-среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21. Оно работает над крылом воздушного судна из полимерных композиционных материалов по инфузионной технологии. Производственная площадка этого инновационного высокотехнологичного предприятия оснащена самым современным оборудованием в соответствии с международными стандартами. Интенсивное сотрудничество с иностранными партнерами ведется и в рамках научно-исследовательских разработок. Одной из площадок такого взаимодействия стал флагманский проект IMOTHEP, связанный с разработкой и развитием технологий гибридной электрической силовой установки. Наряду с отечественным ФГУП "ЦАГИ" консорциум участников состоит из 34 организаций, среди которых такие международные научные и индустриальные центры, как ONERA (Франция), DLR (Германия), Airbus (Франция), Safran (Франция). Дальнейшие исследования, представляющие взаимный интерес для научно-технического взаимодействия между российскими и европейскими партнерами в авиационной отрасли, будут развиваться в рамках стартовавшей в этом году 9-й Рамочной программы ЕС Horizon Europe. Они включают такие направления деятельности, как управление потоком, проектирование конструкций летательных аппаратов, безопасность в особых условиях полета, снижение шума, авионика. Кроме того, наша страна является участницей целого ряда европейских проектов, посвященных уменьшению эмиссии вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах летательных аппаратов.

Фото: ФПИ
Авиадвигатель на сверхпроводниках уже проходит испытания на самолете

Сотрудничество российских и зарубежных специалистов продолжает развиваться и в космической сфере. Так, Госкорпорация "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация в начале лета представили "дорожную карту" по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС). Документ предусматривает появление на поверхности и орбите естественного спутника Земли целого комплекса экспериментально-исследовательских средств для проведения научных работ. Согласно представленным планам, МНЛС могут поэтапно развернуть к 2035 году. С 2021 по 2025 год пройдет разведка районов силами трех российских и трех китайских автоматических станций. После этого может начаться само строительство, для чего на орбиту стартуют автоматические станции "Луна-28" и "Чанъэ-8". После этого планируется развернуть необходимую инфраструктуру с помощью трех российских и трех китайских ракет.

Несмотря на обострение двусторонних отношений, продолжается сотрудничество российских и американских специалистов в рамках ранее достигнутых соглашений в космической сфере. Это проект сотрудничества в рамках программы МКС, а также проект "Спектр-РГ" в составе работы орбитальной астрофизической обсерватории, запуск которой состоялся в июле 2019 года. Это и российско-американский эксперимент "Конус-Винд" по исследованию космических гамма-всплесков и мягких гамма-репитеров с помощью российской научной аппаратуры "Конус" на борту американского космического аппарата "Винд" и ряд других.

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