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28.07.2021 15:46
Рубрика: Власть

В Совфеде отреагировали на слова Байдена о российском ядерном арсенале

Текст: Дмитрий Гончарук

Российское ядерное оружие находится в надежных руках руководства страны, поэтому Соединенным Штатам не стоит за него опасаться. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
В Кремле отреагировали на слова Байдена о "настоящей проблеме" Путина

Президент США Джо Байден во время выступления перед руководством и сотрудниками разведывательного сообщества во вторник заявил, что российская экономика опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы, что, по его словам, создает "реальную проблему" для Владимира Путина.

"Это прекрасно, что они заботятся о нашем ядерном оружии. Но я, честно говоря, не уверен, где оно хранится надежнее, у нас или у американцев, учитывая число беспорядков, которые начались после избрания президента Байдена, учитывая движение BLM, которое раскололо Америку на две части", - сказал Джабаров, чьи слова приводит "Газета.Ru".

Сенатор подчеркнул, что ядерное оружие в России "находится под жестким контролем руководства страны и наших военных". "Наше общество весьма стабильно, и каких-то политических катаклизмов мы не допустим", - отметил он.

По мнению Джабарова, нельзя говорить об отсталости российской экономики. "У нас всего достаточно, а все остальное мы развиваем очень уверенно. И все силы сейчас брошены именно на решение конкретных задач в народном хозяйстве: заводы, фабрики, освоение новых месторождений и, самое главное, повышение жизненного уровня людей", - заключил он.

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