В Совфеде отреагировали на слова Байдена о российском ядерном арсенале

Российское ядерное оружие находится в надежных руках руководства страны, поэтому Соединенным Штатам не стоит за него опасаться. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Президент США Джо Байден во время выступления перед руководством и сотрудниками разведывательного сообщества во вторник заявил, что российская экономика опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы, что, по его словам, создает "реальную проблему" для Владимира Путина.

"Это прекрасно, что они заботятся о нашем ядерном оружии. Но я, честно говоря, не уверен, где оно хранится надежнее, у нас или у американцев, учитывая число беспорядков, которые начались после избрания президента Байдена, учитывая движение BLM, которое раскололо Америку на две части", - сказал Джабаров, чьи слова приводит "Газета.Ru".

Сенатор подчеркнул, что ядерное оружие в России "находится под жестким контролем руководства страны и наших военных". "Наше общество весьма стабильно, и каких-то политических катаклизмов мы не допустим", - отметил он.

По мнению Джабарова, нельзя говорить об отсталости российской экономики. "У нас всего достаточно, а все остальное мы развиваем очень уверенно. И все силы сейчас брошены именно на решение конкретных задач в народном хозяйстве: заводы, фабрики, освоение новых месторождений и, самое главное, повышение жизненного уровня людей", - заключил он.