В США допустили, что вакцинированные иногда могут переносить "дельта"-штамм

Эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США считают, что люди, полностью вакцинированные от коронавируса, иногда могут переносить "дельта"-штамм. Об этом заявила руководитель данной организации Рошель Валенски.

Она рассказала, что ознакомилась с новыми научными данными, которые свидетельствуют о том, что "дельта" "ведет себя совершенно иначе, нежели предыдущие штаммы", пишет ТАСС. По словам Валенски, согласно полученной ею информации, в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся штаммом "дельта" уже после вакцинации, могут быть заразными и передавать вирус другим.

"Эти новые научные данные вызывают беспокойство", - подчеркнула Валенски. Она отметила, что специалисты решительно призывают американцев вакцинироваться, так как прививка предотвращает тяжелое течение болезни, госпитализацию и смерть. Кроме того, вакцинация помогает уменьшить распространение вируса.

Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний также выразила обеспокоенности тем, что в результате мутаций коронавируса может возникнуть легко распространяющаяся форма, которая "сможет обходить обеспечиваемую нашими вакцинами защиту от тяжелых случаев заболевания и летальных исходов".

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено уже более 34,5 миллиона случаев COVID-19, от осложнений скончались свыше 611 тысяч человек. По этим показателям страна по-прежнему занимает первое место в мире.