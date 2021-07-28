Новости

В Колумбии при крушении учебного самолета погиб инструктор 02:19
Вакцинированным американцам снова рекомендовали носить маски 01:57
Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на полеты в Египет 01:46
В США допустили, что вакцинированные иногда могут переносить "дельта"-штамм 01:37
Вильфанд: Экстремальная жара ожидает ряд регионов России 00:56
СМИ: США оставят в Сирии 900 военнослужащих 00:40
Вице-премьер Словакии привился "Спутником V" 00:22
Прививка не может повлиять на бессмертную душу, считают в РПЦ 27.07.2021
Посольство Кубы в Париже атаковали "коктейлями Молотова" 27.07.2021
Израильских военных обвинили в преступлениях времен 11-дневной войны 27.07.2021
Более 28 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 27.07.2021
Климатолог: Глобальное потепление приведет к затоплению Петербурга 27.07.2021
Варан стал игроком "Манчестер Юнайтед" 27.07.2021
В США до 5 лет понизят возрастной порог для вакцинации детей против COVID-19 27.07.2021
Личные вещи летчика - героя Желтухина передали военному музею в Самаре 27.07.2021
Прокуратура просит 8 лет колонии для генерала Милейко по делу о мошенничестве 27.07.2021
Сергей Шойгу встретится в Душанбе с коллегами по ШОС 27.07.2021
ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет в мире 27.07.2021
Александр Овечкин продлил контракт с "Вашингтоном" 27.07.2021
Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ 27.07.2021
Детский омбудсмен осудила петербурженку, выгнавшую детей-инвалидов со двора 27.07.2021
Geely показала обновленный кроссовер Coolray 27.07.2021
В TikTok усовершенствовали прямые эфиры 27.07.2021
Путин: Наши гимнастки вписали яркую страницу в летопись олимпийских достижений 27.07.2021
В Чечне вакцинацию от COVID-19 прошли 60% взрослого населения 27.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
28.07.2021 01:37
Рубрика: В мире

В США допустили, что вакцинированные иногда могут переносить "дельта"-штамм

Фото: REUTERS/EMILY ELCONIN Фото: REUTERS/EMILY ELCONIN
Фото: REUTERS/EMILY ELCONIN

Эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США считают, что люди, полностью вакцинированные от коронавируса, иногда могут переносить "дельта"-штамм. Об этом заявила руководитель данной организации Рошель Валенски.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Эксперты предсказали смертельный пик пандемии в США в октябре

Она рассказала, что ознакомилась с новыми научными данными, которые свидетельствуют о том, что "дельта" "ведет себя совершенно иначе, нежели предыдущие штаммы", пишет ТАСС. По словам Валенски, согласно полученной ею информации, в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся штаммом "дельта" уже после вакцинации, могут быть заразными и передавать вирус другим.

"Эти новые научные данные вызывают беспокойство", - подчеркнула Валенски. Она отметила, что специалисты решительно призывают американцев вакцинироваться, так как прививка предотвращает тяжелое течение болезни, госпитализацию и смерть. Кроме того, вакцинация помогает уменьшить распространение вируса.

Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний также выразила обеспокоенности тем, что в результате мутаций коронавируса может возникнуть легко распространяющаяся форма, которая "сможет обходить обеспечиваемую нашими вакцинами защиту от тяжелых случаев заболевания и летальных исходов".

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено уже более 34,5 миллиона случаев COVID-19, от осложнений скончались свыше 611 тысяч человек. По этим показателям страна по-прежнему занимает первое место в мире.

В США до 5 лет понизят возрастной порог для вакцинации детей против COVID-19
В мире США Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на полеты в Египет
Вильфанд: Экстремальная жара ожидает ряд регионов России
Россия завоевала три "золота" в четвертый день Олимпиады
Победа за ФАС: "Северсталь" снизила цены на прокат
Мишустин: При помощи пострадавшим в ЧП должно быть меньше бюрократии
Количество одиноких людей в ЕС резко возросло во время пандемии
Наводнение обойдется Германии в миллиарды евро