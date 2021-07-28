В США опасаются расхищения средств на поддержку афганских военных

США и НАТО пообещали выделять четыре миллиарда долларов в год до 2024 года на финансирование вооруженных сил и сил безопасности Афганистана, которые изо всех сил пытаются сдержать наступление "Талибана" (группировка запрещена в РФ).

Вашингтон уже потратил почти 89 миллиардов долларов за последние 20 лет на создание, оснащение и обучение афганских сил. По данным наблюдательного органа американского правительства, контроль над деньгами был крайне слабым, сотни миллионов были потрачены нерационально. Как отметили источники Associated Press, отслеживать, куда пойдет будущее финансирование, станет практически невозможно после 31 августа, когда уйдут последние войска коалиции.

США направили около 10 миллиардов долларов на автомобили и самолеты для афганской армии. В период с 2010 по 2020 год было выделено 3,75 миллиарда долларов на топливо для афганских военных. Кроме того, с 2001 года еще 5,8 миллиарда долларов было потрачено на экономическое и государственное развитие и инфраструктуру с целью заручиться общественной поддержкой и подавить мятеж талибов.

Цифры взяты из отчетов Джона Сопко, специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана, или SIGAR, которому поручено следить за тем, как тратятся средства налогоплательщиков США. Американские ассигнования на 2022 год составляют 3,3 миллиарда долларов. Они будут включать миллиард долларов на поддержку афганских ВВС и крыла специальных миссий, миллиард долларов пойдет на топливо, боеприпасы и запчасти, 700 миллионов долларов - на выплату зарплаты афганским солдатам. Трудно представить себе, как афганское правительство сможет заплатить за поддержание своей армии в рабочем состоянии после 2024 года, отмечают эксперты.

По данным SIGAR, более 80 процентов государственного бюджета Афганистана оплачивается США и их союзниками. По словам Сопко, экономические прогнозы, согласно которым Кабул может нести большее финансовое бремя, либо ошибочны, либо сильно преувеличены. Темпы роста экономики Афганистана должны были составить 3,4 процента в 2021 году, но вместо этого сократились на два процента.

При этом, большая часть миллиардов, направленных в Афганистан за последние два десятилетия, практически не отслеживалась, что привело к безудержной коррупции как со стороны афганцев, так и со стороны иностранных подрядчиков. Сопко опубликовал десятки отчетов, в которых идет речь о растратах и бесхозяйственности.

В частности, США потратили 547 миллионов долларов на покупку и ремонт 20 военно-транспортных самолетов G222 для ВВС Афганистана. Шестнадцать из них были позже проданы афганским дилерам металлолома за 40 257 долларов, потому что американские мастера по ремонту доставили небезопасные и неисправные самолеты. При этом отставной генерал ВВС США, вопреки пенсионным правилам, был связан с фирмой, которая ремонтировала самолеты. В отчете говорится, что в мае 2020 года министерство юстиции проинформировало контролирующее агентство, что оно не будет возбуждать уголовные или гражданские дела, связанные с программой G222.

Из 7,8 миллиарда долларов, предоставленных афганским гражданским властям с 2008 года на строительство и транспортные средства, только 1,2 миллиарда долларов использовались по назначению. Официально афганская армия и полиция насчитывают около 320 тысяч человек, но SIGAR заявляет, что их число приближается к 280 тысячам. Несоответствие объясняется присутствием так называемых "солдат-призраков", когда коррумпированные чиновники прибавляют численность персонала для получения денег, сообщает SIGAR. Сопко отметил в одном из своих отчетов, что отсутствие надзора допускает взяточничество, мошенничество, вымогательство и кумовство, "а также расширение прав и возможностей жестоких полевых командиров и их ополченцев".