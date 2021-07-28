Верховный суд РФ объяснил, какие телепередачи можно смотреть заключенным

Очень необычный спор изучил Верховный суд РФ. Он пересмотрел судебную тяжбу заключенного с руководством колонии о том, какие телепередачи арестант имеет право смотреть за решеткой - те, которые ему лично нравятся, или те, что разрешит тюремное начальство.

Эта история началась в Оренбургской области в знаменитой колонии особого режима "Черный дельфин". Там отбывает наказание заключенный, которого не устроило то, что он может посмотреть по телевизору в своей камере. Для него это важный вопрос - срок ему суд вынес до конца жизни.

И он уверен, что имеет право смотреть то, что ему интересно, а не то, что разрешит руководство зоны, и обратился в суд с иском.

Интересно, но два местных суда с его требованием согласились и обязали тюремное начальство установить антенну, чтобы тот мог смотреть то, что ему важно. Третья инстанция - кассация - с таким вердиктом не согласилась. А Верховный суд РФ сказал, что она права и заключенные не могут смотреть по телевизору все то, что они хотят.

А теперь - детали этого судебного спора. Семь лет назад бывший глава Махачкалы Саид Амиров был осужден к пожизненному сроку лишения свободы. Сидит он в колонии особого режима в Оренбургской области. У него там камера на двух человек, в ней есть телевизор. Но он подключен только к кабельному каналу.

Программы, которые заключенные могут по телевизору смотреть, выбирает руководство колонии. Сам же заключенный переключать каналы не может. Такая ситуация объясняется просто - телевизионной антенны в колонии даже не устанавливали, просто подключили кабельный канал.

Но заключенного такая система не устроила. Руководство колонии отказало в просьбе дать отбывающему наказание возможность смотреть ведущие телеканалы страны и самому их выбирать. Чисто технически для этого надо было просто установить в колонии еще одну телеантенну, на что руководство зоны не согласилось.

К слову, что смотреть на голубом экране за решеткой, выбирают не лично руководители зон. Здесь действуют свои правила. Точнее, есть специальные рекомендации Службы исполнения наказаний. Вот в этих рекомендациях сказано, что исправительная организация может установить либо антенну, либо кабельное по своему усмотрению. В нашем случае "Черный дельфин" подключил кабельное телевидение, на что имел полное право.

Получив отказ руководства своей колонии, заключенный отправил иск в суд. В нем он просил признать незаконным отказ начальника исправительного заведения в предоставлении выбора на просмотр телевизионных программ. Аргументировал заключенный свое требование тем, что руководство тюрьмы нарушает его право на свободное получение информации. А такое право записано в статье 29 Конституции страны.

На первом заседании суда представитель администрации колонии объяснил, что осужденные "Черного дельфина" смотрят по кабельному новости, художественные фильмы, программы по разным каналам, воспитательные проекты и лекции. Из чего был сделан вывод, что заключенный Амиров получает нужную информацию. А вот если ему разрешат самому пользоваться антенной общего пользования, то руководству зоны нельзя будет контролировать, какие именно каналы он смотрит, что будет нарушением рекомендаций вышестоящего начальства. Так как те же рекомендации ФСИН утверждают, что смотреть телевизор в тюрьмах можно, но под контролем администрации колонии.

С аргументами начальства колонии Соль-Илецкий райсуд не согласился. Он заявил: представитель ответчика не доказал, что установка антенны общего пользования как-то помешает контролировать, какие программы смотрит заключенный. Райсуд прочел рекомендации ФСИН по показу в зонах фильмов и передач. В них сказано, что рекомендуется показывать заключенным телепередачи общественно-политической, духовной, нравственной и спортивной тематики. И эти рекомендации не запрещают осужденным самим выбирать, какие каналы смотреть. Имеются в виду - общедоступные каналы.

Поэтому райсуд иск Амирова удовлетворил, а колонию обязал установить коллективную ТВ-антенну и чтобы истец сам выбирал каналы . Колония решение обжаловала, но апелляция с коллегами согласилась.

Руководство зоны обратилось дальше. Шестой кассационный суд дело проверил и заявил следующее. Приказом минюста от 16 декабря 2016 года утверждены правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. И один из пунктов запрещает устанавливать в камерах индивидуальные и самодельные телевизионные антенны. Установка в колонии антенны общего пользования специально для одного осужденного, чтобы он мог смотреть каналы по своему выбору, - это то же самое, что индивидуальная антенна. И решение райсуда отменил. Тогда заключенный обратился в Верховный суд РФ.

Вот что заявил Верховный суд, изучив дело. Администрация колонии должна организовать для осужденных просмотр телевизора, но руководство исправительных учреждений не обязано показывать какие-то определенные программы конкретным осужденным. Верховный суд процитировал часть 1 статьи 12 Уголовно-исполнительного кодекса - "Основные права осужденных". Там сказано следующее - "при осуществлении прав осужденных не должны нарушаться порядок и условия отбывания наказаний".

Администрация должна организовать просмотр телепередач, но не обязана показывать их по выбору

Еще Верховный суд подчеркнул, что в приложениях к правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, которые были утверждены приказом минюста (от 16 декабря 2016 года), сказано, что телевизионные приемники используются только для коллективного пользования и устанавливаются там, где определит администрация ИК.

Это означает, что Амиров является пожизненно осужденным и содержится в камере на двоих, а не в общежитии (как лица, которые приговорены к менее строгой мере наказания). И это не изменяет его права на просмотр программ. Утвержденную администрацией программу передач смотрит вся колония. Истец, как и остальные, смотрит по телевизору новостные программы (это следует из распорядка дня), то есть его права на получение информации не нарушаются. Если осужденный не согласен с программой передач, которую утвердили в колонии, то он может обжаловать действия администрации по утверждению сетки вещания.

Суд подчеркнул - у местных судов не было оснований признавать незаконным отказ колонии в самостоятельном переключении каналов осужденного и обязывать колонию устанавливать антенну, чтобы Амиров мог смотреть другие каналы. Решение кассации оставлено без изменения.