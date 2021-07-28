Вице-премьер Словакии привился "Спутником V"

Вице-премьер Словакии Игорь Матович сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

"Никаких серьезных побочных явлений после укола у него не было, - передает РИА Новости сообщение словацкого телеканала ТАЗ. - При этом Матович подверг критике тех словацких политиков и некоторые медучреждения, которые выступали против использования в республике незарегистрированного в европейских органах российского препарата".

Напомним, что закупка российской вакцины Словакией завершилась скандалом в правительстве: шесть министров ушли в отставку, а занимавший тогда пост премьера Матович лишился своей должности и в новом кабинете стали лишь вице-премьером.