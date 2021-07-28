Вирусолог назвал фантазиями утверждения о создании COVID-19 в лаборатории

Он подчеркнул, что разговоры об искусственном происхождении коронавируса нового типа "ведут не специалисты, не профессионалы, а политологи". "Вот у нас очень метко сказал наш президент Путин, что сейчас все политологи превратились у нас в вирусологов", - отметил академик. По его словам, политические игры вокруг происхождения коронавируса ведутся, в том числе, в ВОЗ: "Мне трудно отвечать за те действия и за те выступления, которые исходят из Всемирной организации здравоохранения. Там тоже разные люди, они находятся под большим давлением, в том числе американцев".
Академик призвал не политизировать вопрос происхождения коронавируса нового типа, а "работать, исследовать, анализировать материалы - и честно об этом говорить, честно давать публикации, тогда будет все нормально".
Со Львовым согласился руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" (Екатеринбург) Александр Семенов, которого цитирует издание China Daily. Вирусолог также назвал "безосновательными фантазиями непрофессионалов" утверждения о том, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории. "Вирус пришел из природы, не вижу никаких оснований сомневаться в этом", - отметил он. По его мнению, расследование источника происхождения коронавируса намеренно политизируют США, которым это выгодно для наращивания давления на Китай.
С тем, что вопрос происхождения коронавируса нового типа сильно политизирован, согласились и участники проведенного аналитическим центром CGTN глобального опроса в соцсетях. Уверенность в политизации соответствующих исследований выразили 80 процентов респондентов из пяти крупнейших глобальных соцсетей. 60 процентов опрошенных сошлись во мнении о том, что самой неотложной задачей борьбы с COVID-19 является массовая вакцинация.
Комментируя этот вопрос, академик Дмитрий Львов заявил, что для полной победы над пандемией необходима вакцинация 80 процентов населения мира. Схожую точку зрения ранее выразил и ведущий пульмонолог КНР Чжун Наньшань. По его словам, при средней эффективности вакцин в 80 процентов по миру необходимо привить 78 процентов населения: в Европе - 84,2, в Азии - 70,2, в Китае - 72,9 процента. Разные требования к проценту привитых объясняется различной структурой населения по регионам. По прогнозу Чжун Наньшаня, на достижение общемирового иммунитета к COVID-19 уйдет 2-3 года.
При этом эксперты напоминают, что вакцинироваться от COVID-19 придется постоянно, как от гриппа. Академик Львов поясняет: "При гриппе каждый год вакцины несколько меняют свой состав, туда вводятся новые штаммы, актуальные. То же самое надо будет делать и с вакцинами против коронавируса, изменяя их состав, адаптировать их к тем доминирующим штаммам, которые циркулируют или которые потенциально будут циркулировать в ближайшее время".