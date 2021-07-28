Вирусолог назвал фантазиями утверждения о создании COVID-19 в лаборатории

Ведущие российские вирусологи назвали политически мотивированными утверждения об искусственном происхождении коронавируса нового типа. Академик РАН, эксперт ВОЗ и специалист по коронавирусам Дмитрий Львов в интервью телеканалу "CGTN-Русский" 27 июля заявил: "Уверен, что все вирусные инфекции человека произошли от вирусных болезней животных… совершенно очевидно, что это естественный природный процесс".

Он подчеркнул, что разговоры об искусственном происхождении коронавируса нового типа "ведут не специалисты, не профессионалы, а политологи". "Вот у нас очень метко сказал наш президент Путин, что сейчас все политологи превратились у нас в вирусологов", - отметил академик. По его словам, политические игры вокруг происхождения коронавируса ведутся, в том числе, в ВОЗ: "Мне трудно отвечать за те действия и за те выступления, которые исходят из Всемирной организации здравоохранения. Там тоже разные люди, они находятся под большим давлением, в том числе американцев".

Академик призвал не политизировать вопрос происхождения коронавируса нового типа, а "работать, исследовать, анализировать материалы - и честно об этом говорить, честно давать публикации, тогда будет все нормально".

Со Львовым согласился руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" (Екатеринбург) Александр Семенов, которого цитирует издание China Daily. Вирусолог также назвал "безосновательными фантазиями непрофессионалов" утверждения о том, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории. "Вирус пришел из природы, не вижу никаких оснований сомневаться в этом", - отметил он. По его мнению, расследование источника происхождения коронавируса намеренно политизируют США, которым это выгодно для наращивания давления на Китай.

С тем, что вопрос происхождения коронавируса нового типа сильно политизирован, согласились и участники проведенного аналитическим центром CGTN глобального опроса в соцсетях. Уверенность в политизации соответствующих исследований выразили 80 процентов респондентов из пяти крупнейших глобальных соцсетей. 60 процентов опрошенных сошлись во мнении о том, что самой неотложной задачей борьбы с COVID-19 является массовая вакцинация.

Комментируя этот вопрос, академик Дмитрий Львов заявил, что для полной победы над пандемией необходима вакцинация 80 процентов населения мира. Схожую точку зрения ранее выразил и ведущий пульмонолог КНР Чжун Наньшань. По его словам, при средней эффективности вакцин в 80 процентов по миру необходимо привить 78 процентов населения: в Европе - 84,2, в Азии - 70,2, в Китае - 72,9 процента. Разные требования к проценту привитых объясняется различной структурой населения по регионам. По прогнозу Чжун Наньшаня, на достижение общемирового иммунитета к COVID-19 уйдет 2-3 года.

При этом эксперты напоминают, что вакцинироваться от COVID-19 придется постоянно, как от гриппа. Академик Львов поясняет: "При гриппе каждый год вакцины несколько меняют свой состав, туда вводятся новые штаммы, актуальные. То же самое надо будет делать и с вакцинами против коронавируса, изменяя их состав, адаптировать их к тем доминирующим штаммам, которые циркулируют или которые потенциально будут циркулировать в ближайшее время".