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28.07.2021 23:11
Рубрика: В мире

Во Франции арестованы сообщники похитителя бриллиантов

Текст: Максим Макарычев

Французская полиция арестовала двух мужчин 40 и 50 лет, подозреваемых в пособничестве грабителю, который украл драгоценности на сумму от 2 до 3 миллионов евро из эксклюзивного парижского ювелирного магазина и скрылся до того, как была поднята тревога.

Фото: t.me/rian_ru
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Двое подозреваемых, которые ехали в автобусе, были арестованы на автостраде в Мозеле на востоке Франции в среду утром. Офицеры заявили, что "значительная часть" драгоценностей, украденных во время ограбления, была возвращена. Сам грабитель сбежал на электросамокате после того, как угрожал сотрудникам ювелирного магазина Chaumet возле Елисейских полей, сообщает Guardian.

На камерах видеонаблюдения видно, как предполагаемый вор, седовласый мужчина, в светло-сером костюме, белой рубашке и галстуке, прибывает в магазин примерно в 17.10. Вскоре после этого на кадрах видно, как он выходит из магазина с белым мешком с драгоценностями и уезжает на зеленом скутере, который он оставил припаркованным снаружи. Персонал сообщил полиции, что одинокий мужчина сначала притворился покупателем, который просил показать различные дорогие украшения, прежде чем вытащить нож. В результате ограбления никто не пострадал. Жанна д'Отесерр, мэр 8-го округа Парижа, где произошло ограбление, назвала его "ошеломляющим, дерзким, беспрецедентным и достойным сожаления". Офицер полиции сообщил газете Le Parisien, что похититель скрылся с "грандиозной добычей". Потенциальные свидетели в соседнем кафе сказали изданию, что ничего не видели и не слышали. Сообщается, что многих отвлекло присутствие в ближайших бутиках известного актера и мастера единоборств Жан-Клода Ван Дамма.

Ограбленный ювелирный дом основан в 1780 году и наиболее известен своим флагманским магазином на Вандомской площади рядом с отелем Ritz, который ранее был ограблен в 2009 году, когда из него были украдены драгоценные камни на сумму 1,9 млн евро.

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