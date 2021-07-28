Володин направил иностранным коллегам приглашения для наблюдения за выборами в РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил приглашения представителям национальных парламентов стран, а также межпарламентским организациям для участия в наблюдении за выборами в сентябре.

Как сообщает сайт Госдумы, приглашения были отправлены в Парламентскую ассамблею (ПА) Совета Европы, ПА Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ПА Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентской ассамблее православия. Кроме того, приглашения отправлены ПА Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентскому собранию Союза Беларуси и России.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.