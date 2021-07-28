Вышел трейлер исландского фолк-хоррора с Нуми Рапас "Ягненок"

Студия А24 продолжает услаждать тонко чувствующего зрителя качественными продуктами: на YouTube-канале компании опубликован трейлер драмы с элементами хоррора "Ягненок" (Lamb) - совместного исландского, польского и шведского производства.

Постановщик - дебютант Вальдимар Йоханнссон, он же соавтор сценария. В главных ролях - Нуми Рапас ("Девушка с татуировкой дракона", "Шерлок Холмс: Игра теней") и Бьёдн Хлинур Харальдссон ("Ведьмак", "Фортитьюд").

Сюжет базируется на фольклоре: у бездетной пары фермеров, живущей на отшибе в глуши, появляется таки ребенок, приемный - одна из их овец рожает получеловека-полуягненка. Которого хозяева начинают пытаться воспитать как собственного ребенка. О чем, конечно, вскоре жалеют.

Премьера ленты состоялась на Каннском МКФ, где картина получила приз в категории "Особый взгляд".

По дате российского релиза информации пока нет.