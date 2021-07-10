Новости

Появился первый кадр из продолжения "Секса в большом городе" 17:23
Вышел первый большой трейлер спин-оффа "Американской истории ужасов" 17:17
В Москве погиб 28-летний участник "Дома 2" Филипп Чубуков 17:09
Состояние Петра Мамонова улучшилось 16:31
Представительница певицы МакSим сообщила о стабилизации ее состояния 15:47

У второго сезона "Ведьмака" появились русский трейлер и дата премьеры

Новости
    10.07.2021, 16:57
Текст:   Олег Усков

Премьера второго сезона фэнтези-шоу "Ведьмак", идущего к своему зрителю через пандемические тернии, состоится 17 декабря. Также у нас есть его русский трейлер - размещен он на YouTube-канале Netflix Russia.

Фото: kinopoisk.ru
Что в кино: "Черная вдова", марокканский ужастик, китайские мультики

Ролик был представлен в рамках вчерашнего WitcherCon, и из него следует, что Цири попадает-таки в Каэр Морхен, горную крепость, оплот ведьмачьей Школы Волка. То есть той, к которой принадлежит Геральт из Ривии.

Ожидается появление Весемира, наставника Геральта, Дийкстра, шефа реданской разведки, и Нэннеке, настоятельницы храма Мелитэле, одной из древнейших богинь.

Также нам представили названия семи эпизодов сезона: "Крупица истины", "Каэр Морхен", "Что утеряно", "Реданская разведка", "Повернись спиной", "Близкий друг", "Волет Мейр" - A Grain of Truth, Kaer Morhen, What Is Lost, Redanian Intelligence, Turn Your Back, Dear Friend, Voleth Meir. При этом название финального восьмого не раскрывается.

Новости

СМИ: Певицу МакSим безрезультатно попытались отключить от ЭКМО 06:36
На 51-м году жизни умер телеведущий Алексей Каминанте 09.07.2021
Заболевший COVID актер Александр Дьяченко рассказал о своем состоянии 09.07.2021
Вышел трейлер сериала-ремейка "Сцен из супружеской жизни" Бергмана 09.07.2021
⧣ США
Фото: youtube.com/ Apple TV
Вышел трейлер комедии с Джуно Темпл и Гордон-Левиттом "Мистер Корман" 09.07.2021
Автор "Кингсмана" снимет боевик со звездным актерским составом 09.07.2021
Мэрилин Мэнсон сдался полиции 09.07.2021
⧣ видео
Фото: youtube.com/ MARVEL Россия
В Волгограде Черной вдове посвятили огромное граффити 09.07.2021
Видео: во "Властелине колец" планировалась сцена с обнаженными хоббитами 01.07.2021
Стартовали съемки "Аквамена 2" с Джейсоном Момоа и Эмбер Херд 29.06.2021
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ IGN
Вышел трейлер "Северных вод" с Колином Фарреллом 09.07.2021
Умерла актриса Кармен Бернардос 09.07.2021
В театре опровергли информацию о госпитализации Игоря Верника 08.07.2021