У второго сезона "Ведьмака" появились русский трейлер и дата премьеры

Премьера второго сезона фэнтези-шоу "Ведьмак", идущего к своему зрителю через пандемические тернии, состоится 17 декабря. Также у нас есть его русский трейлер - размещен он на YouTube-канале Netflix Russia.

Ролик был представлен в рамках вчерашнего WitcherCon, и из него следует, что Цири попадает-таки в Каэр Морхен, горную крепость, оплот ведьмачьей Школы Волка. То есть той, к которой принадлежит Геральт из Ривии.

Ожидается появление Весемира, наставника Геральта, Дийкстра, шефа реданской разведки, и Нэннеке, настоятельницы храма Мелитэле, одной из древнейших богинь.

Также нам представили названия семи эпизодов сезона: "Крупица истины", "Каэр Морхен", "Что утеряно", "Реданская разведка", "Повернись спиной", "Близкий друг", "Волет Мейр" - A Grain of Truth, Kaer Morhen, What Is Lost, Redanian Intelligence, Turn Your Back, Dear Friend, Voleth Meir. При этом название финального восьмого не раскрывается.