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Вышел анонс WitcherCon - первой крупной выставки по "Ведьмаку"

Новости
    25.06.2021, 23:05
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ The Witcher Фото: youtube.com/ The Witcher
Фото: youtube.com/ The Witcher

На YouTube опубликован анонсирующий видеоролик выставки WitcherCon, которая пройдет 9 июля в онлайн-формате.

Фото: kinopoisk.ru
Стало известно, когда выйдет трейлер третьего "Человека-паука"

Мероприятие будет посвящено сразу двумя разным франшизам "Ведьмака": игровой и сериальной.

От Netflix в ивенте поучаствуют основные актеры каста: Генри Кавилл, Аня Чалотра и Фрейя Аллан, а также шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич.

Возможно, будут представлены полноценный трейлер второго сезона и дата его премьеры. Скорее всего, раскроются новые подробности о сериале-приквеле "Происхождение" и аниме "Кошмар волка".

Разработчикам из CD Projekt RED в большей степени WitcherCon сейчас нужен для реабилитации за неудачи с Cyberpunk 2077 перед фанатами, но, несмотря на это, крупных анонсов, связанных с играми, ждать все же не стоит. Вероятно, покажут новую порцию контента по карточной "Гвинт" и мобильной "The Witcher: Monster Slayer".

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