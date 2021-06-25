Вышел анонс WitcherCon - первой крупной выставки по "Ведьмаку"

На YouTube опубликован анонсирующий видеоролик выставки WitcherCon, которая пройдет 9 июля в онлайн-формате.

Мероприятие будет посвящено сразу двумя разным франшизам "Ведьмака": игровой и сериальной.

От Netflix в ивенте поучаствуют основные актеры каста: Генри Кавилл, Аня Чалотра и Фрейя Аллан, а также шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич.

Возможно, будут представлены полноценный трейлер второго сезона и дата его премьеры. Скорее всего, раскроются новые подробности о сериале-приквеле "Происхождение" и аниме "Кошмар волка".

Разработчикам из CD Projekt RED в большей степени WitcherCon сейчас нужен для реабилитации за неудачи с Cyberpunk 2077 перед фанатами, но, несмотря на это, крупных анонсов, связанных с играми, ждать все же не стоит. Вероятно, покажут новую порцию контента по карточной "Гвинт" и мобильной "The Witcher: Monster Slayer".