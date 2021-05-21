Короля Дикой охоты в "Ведьмаке" и приквеле сыграют разные актеры

В приквеле "Ведьмака", который расскажет о событиях, произошедших за 1200 лет до основной саги, главным антагонистом станет Эредин - король Дикой охоты, хорошо известный поклонникам игровой серии The Witcher.

Как сообщает Redanian Intelligence, сыграет злодея Джейкоб Коллинс-Леви ("Молодой Валландер", "Доктор Кто").

При этом ранее стало известно, что Эредин появится и во втором сезоне собственно "Ведьмака", однако там его сыграет Сэм Хэзелдайн ("Острые козырьки", "Падение ордена").

Witcher Cinematic Universe says there's no such thing as too much Eredin. pic.twitter.com/PrrBMOHkLc — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) May 19, 2021

Предполагается, что разных актёров на роль одного и того же персонажа наняли из-за того, что его хотят показать в различном возрасте.

Сериал Netflix "Ведьмак: Истоки крови" ориентировочно должен выйти в 2022 году. Второй сезон "Ведьмака" обещали в этом.