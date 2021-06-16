Сюжет аниме "Ведьмак: Кошмар волка" повлияет на всю франшизу "Ведьмак"

Аниме-спин-офф "Ведьмак: Кошмар волка" займет куда более весомое место во всей "Ведьмачьей" франшизе, нежели предполагалось ранее.

Как сообщает Variety, события анимационной ленты напрямую повлияют на происходящее во втором сезоне основного шоу от Netflix.

Главным героем нового проекта, напомним, будет молодой Весемир - в будущем наставник Геральта из Ривии.

Согласно представленным данным, в мультфильме также раскроют истоки неприязни и борьбы между ведьмаками и чародеями.

Даты выхода у картины "Ведьмак: Кошмар волка" до сих пор нет, изначально она должна была выйти еще в прошлом году. Велика вероятность, что сроки премьеры обозначат на мероприятии WitcherCon, которое пройдет 9 июля.