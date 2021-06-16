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Сюжет аниме "Ведьмак: Кошмар волка" повлияет на всю франшизу "Ведьмак"

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    16.06.2021, 13:22
Текст:   Богдан Бобров
Фото: twitter.com/ NXOnNetflix Фото: twitter.com/ NXOnNetflix
Фото: twitter.com/ NXOnNetflix

Аниме-спин-офф "Ведьмак: Кошмар волка" займет куда более весомое место во всей "Ведьмачьей" франшизе, нежели предполагалось ранее.

Фото: youtube.com
Видео: монстры-оккупанты в финальном трейлере "Войны будущего"

Как сообщает Variety, события анимационной ленты напрямую повлияют на происходящее во втором сезоне основного шоу от Netflix.

Главным героем нового проекта, напомним, будет молодой Весемир - в будущем наставник Геральта из Ривии.

Согласно представленным данным, в мультфильме также раскроют истоки неприязни и борьбы между ведьмаками и чародеями.

Даты выхода у картины "Ведьмак: Кошмар волка" до сих пор нет, изначально она должна была выйти еще в прошлом году. Велика вероятность, что сроки премьеры обозначат на мероприятии WitcherCon, которое пройдет 9 июля.

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