WhatsApp избавили от серьезного недостатка

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая позволяет скрыть надоевшие чаты. Об этом сообщает официальный Twitter компании.

Раньше, когда пользователь отправлял чат в архив, но не выходил из него, ему все равно приходили уведомления от этого чата. Теперь же эта ошибка исправлена, и она уже начала распространяться среди пользователей приложения.

Скоро создатели мессенджера планируют избавиться от еще одного раздражающего недостатка - невозможности переноса чатов между iOS и Android, а также в обратном направлении. Сейчас эта функция проходит стадию закрытого тестирования.