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WhatsApp избавили от серьезного недостатка

Текст:   Иван Черноусов
28.07.2021,  
22:43
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая позволяет скрыть надоевшие чаты. Об этом сообщает официальный Twitter компании.
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Раньше, когда пользователь отправлял чат в архив, но не выходил из него, ему все равно приходили уведомления от этого чата. Теперь же эта ошибка исправлена, и она уже начала распространяться среди пользователей приложения.

Скоро создатели мессенджера планируют избавиться от еще одного раздражающего недостатка - невозможности переноса чатов между iOS и Android, а также в обратном направлении. Сейчас эта функция проходит стадию закрытого тестирования.