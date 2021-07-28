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28.07.2021 13:55
Рубрика: Власть

За голосованием заключенных установят общественный контроль

Текст: Татьяна Замахина

Более ста тысяч избирателей, которые находятся в местах принудительного содержания, смогут проголосовать на предстоящих этой осенью выборах разного уровня. Чтобы их конституционные права были соблюдены, будет организован общественный контроль. Соглашение об этом подписано в Общественной палате РФ.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Подписантами стали Координационный совет общественных наблюдательных комиссий (ОНК) регионов, Координационный совет по общественному наблюдению за голосованием при ОП и Совет общественных палат России.

"Задача - обеспечить общественный контроль над реализацией конституционного права всех граждан, которые находятся в учреждениях ФСИН и не лишены права голосовать", - подчеркнула секретарь ОП Лидия Михева.

По ее словам, соглашение предполагает обмен опытом при осуществлении наблюдения за таким голосованием, а также организацию обучению членов ОНК основам законодательства о выборах. Также в документе идет речь о создании условий для участия всех заинтересованных представителей российского гражданского общества в общественном наблюдении.

Как уточнил председатель Координационного совета по общественному наблюдению за голосованием Максим Григорьев, члены ОНК будут наделены специальным статусом наблюдателя. Это будет сделано с той целью, чтобы они имели все те же права, что и их коллеги от партий и кандидатов. Таким образом в ОНК смогут полноценно осуществлять контроль за выборами в местах принудительного содержания.

В ОП, по его словам, предлагают дать возможность заключенным, как и "обычным" избирателям, голосовать в течение трех дней -  17, 18 и 19 сентября. "Этого требует защита здоровья тех, кто находится в местах принудительного содержания", - пояснил Григорьев.

"ФСИН не видит никакой проблемы, - согласился замначальника управления воспитательной работы этого ведомства Вячеслав Третьяков. - В больших изоляторах все не успеют проголосовать в течение суток, а в течение трех дней реально предоставить людям такое право".

Власть Работа власти Внутренняя политика Происшествия Правосудие Тюрьмы Президент Общественная палата Единый день голосования-2021

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