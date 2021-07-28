За сутки в России подтверждено 22 420 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 22420 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2445
- 2 Санкт-Петербург 1918
- 3 Московская область 1449
- 4 Нижегородская область 544
- 5 Свердловская область 495
- 6 Красноярский край 491
- 7 Воронежская область 477
- 8 Пермский край 437
- 9 Иркутская область 395
- 10 Ростовская область 395
- 11 Республика Крым 379
- 12 Омская область 375
- 13 Самарская область 370
- 14 Челябинская область 329
- 15 Оренбургская область 324
- 16 Хабаровский край 323
- 17 Волгоградская область 317
- 18 Ставропольский край 315
- 19 Астраханская область 289
- 20 Брянская область 282
- 21 Забайкальский край 280
- 22 Республика Коми 279
- 23 Тюменская область 276
- 24 Алтайский край 270
- 25 Приморский край 261
- 26 Краснодарский край 261
- 27 Ульяновская область 259
- 28 Тверская область 258
- 29 Республика Башкортостан 258
- 30 Мурманская область 254
- 31 Саратовская область 251
- 32 Липецкая область 243
- 33 Ленинградская область 242
- 34 Пензенская область 234
- 35 Вологодская область 227
- 36 Республика Бурятия 219
- 37 Калининградская область 216
- 38 Владимирская область 215
- 39 Архангельская область 211
- 40 Кемеровская область 207
- 41 Новосибирская область 205
- 42 Республика Дагестан 200
- 43 Смоленская область 196
- 44 Ярославская область 196
- 45 Курская область 191
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 191
- 47 Республика Хакасия 179
- 48 Республика Тыва 174
- 49 Севастополь 171
- 50 Республика Карелия 166
- 51 Новгородская область 160
- 52 Удмуртская Республика 150
- 53 Белгородская область 145
- 54 Тульская область 144
- 55 Калужская область 139
- 56 Костромская область 137
- 57 Амурская область 132
- 58 Рязанская область 132
- 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 130
- 60 Курганская область 126
- 61 Чеченская Республика 124
- 62 Республика Саха (Якутия) 122
- 63 Томская область 122
- 64 Республика Калмыкия 119
- 65 Кировская область 119
- 66 Псковская область 116
- 67 Ивановская область 114
- 68 Сахалинская область 110
- 69 Тамбовская область 96
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 86
- 71 Орловская область 83
- 72 Республика Чувашия 75
- 73 Республика Мордовия 69
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 63
- 75 Республика Марий Эл 60
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 57
- 77 Республика Ингушетия 57
- 78 Республика Адыгея 55
- 79 Камчатский край 53
- 80 Республика Алтай 47
- 81 Республика Татарстан 47
- 82 Еврейская автономная область 39
- 83 Магаданская область 27
- 84 Чукотский автономный округ 17
- 85 Ненецкий автономный округ 9
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 195 232 случая (+ 0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,16%
- 2. Республика Татарстан 0, 21%
- 3. Республика Алтай, Кировская область 0,24%
За последние сутки подтверждено 798 смертей
- Москва 93
- Санкт-Петербург 68
- Иркутская область 31
- Московская область 30
- Краснодарский край 30
- Нижегородская область 28
- Ростовская область 23
- Пензенская область 23
- Алтайский край 20
- Красноярский край 20
- Пермский край 18
- Свердловская область 18
- Мурманская область 17
- Саратовская область 16
- Челябинская область 15
- Республика Дагестан 14
- Астраханская область 13
- Волгоградская область 13
- Самарская область 12
- Республика Хакасия 12
- Ленинградская область 11
- Новосибирская область 11
- Брянская область 10
- Липецкая область 9
- Тульская область 9
- Республика Крым 9
- Оренбургская область 9
- Республика Коми 8
- Ставропольский край 8
- Республика Башкортостан 8
- Республика Бурятия 8
- Вологодская область 7
- Ульяновская область 7
- Белгородская область 6
- Курская область 6
- Смоленская область 6
- Новгородская область 6
- Карачаево-Черкесская Республика 6
- Чеченская Республика 6
- Удмуртская Республика 6
- Республика Чувашия 6
- Кемеровская область 6
- Забайкальский край 6
- Хабаровский край 6
- Владимирская область 5
- Воронежская область 5
- Севастополь 5
- Республика Северная Осетия - Алания 5
- Тюменская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Приморский край 5
- Калужская область 4
- Орловская область 4
- Ярославская область 4
- Курганская область 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Ивановская область 3
- Костромская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Калмыкия 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Мордовия 3
- Республика Татарстан 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Омская область 3
- Сахалинская область 3
- Псковская область 2
- Республика Марий Эл 2
- Камчатский край 2
- Республика Ингушетия 1
- Кировская область 1
- Республика Алтай 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 156 178 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 579 человек
- Москва 5131
- Санкт-Петербург 1972
- Московская область 1849
- Нижегородская область 482
- Свердловская область 451
- Пермский край 420
- Хабаровский край 314
- Воронежская область 292
- Ростовская область 290
- Брянская область 284
- Республика Крым 282
- Республика Башкортостан 282
- Омская область 266
- Тверская область 256
- Волгоградская область 254
- Самарская область 251
- Приморский край 248
- Челябинская область 241
- Забайкальский край 241
- Красноярский край 230
- Тюменская область 228
- Ульяновская область 227
- Иркутская область 207
- Вологодская область 206
- Саратовская область 206
- Кемеровская область 196
- Владимирская область 190
- Республика Хакасия 187
- Республика Карелия 186
- Оренбургская область 183
- Костромская область 175
- Республика Бурятия 175
- Калининградская область 166
- Псковская область 159
- Архангельская область 158
- Липецкая область 148
- Республика Дагестан 144
- Республика Коми 141
- Курская область 139
- Белгородская область 133
- Ямало-Ненецкий автономный округ 121
- Рязанская область 119
- Новгородская область 118
- Новосибирская область 117
- Ставропольский край 112
- Калужская область 107
- Республика Чувашия 106
- Алтайский край 104
- Ярославская область 101
- Кировская область 101
- Ханты-Мансийский автономный округ 99
- Смоленская область 97
- Курганская область 95
- Республика Саха (Якутия) 88
- Тамбовская область 87
- Астраханская область 85
- Ленинградская область 83
- Сахалинская область 81
- Севастополь 79
- Орловская область 70
- Ивановская область 67
- Кабардино-Балкарская Республика 65
- Республика Тыва 62
- Тульская область 61
- Амурская область 61
- Мурманская область 58
- Краснодарский край 58
- Республика Адыгея 57
- Ненецкий автономный округ 48
- Республика Мордовия 48
- Республика Алтай 48
- Удмуртская Республика 46
- Республика Калмыкия 43
- Томская область 41
- Республика Ингушетия 36
- Республика Татарстан 36
- Республика Марий Эл 35
- Пензенская область 35
- Республика Северная Осетия - Алания 33
- Чеченская Республика 24
- Магаданская область 19
- Карачаево-Черкесская Республика 11
- Камчатский край 11
- Еврейская автономная область 10
- Чукотский автономный округ 6
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 547 529.