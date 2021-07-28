За сутки в России подтверждено 22 420 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 22420 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2445

2 Санкт-Петербург 1918

3 Московская область 1449

4 Нижегородская область 544

5 Свердловская область 495

6 Красноярский край 491

7 Воронежская область 477

8 Пермский край 437

9 Иркутская область 395

10 Ростовская область 395

11 Республика Крым 379

12 Омская область 375

13 Самарская область 370

14 Челябинская область 329

15 Оренбургская область 324

16 Хабаровский край 323

17 Волгоградская область 317

18 Ставропольский край 315

19 Астраханская область 289

20 Брянская область 282

21 Забайкальский край 280

22 Республика Коми 279

23 Тюменская область 276

24 Алтайский край 270

25 Приморский край 261

26 Краснодарский край 261

27 Ульяновская область 259

28 Тверская область 258

29 Республика Башкортостан 258

30 Мурманская область 254

31 Саратовская область 251

32 Липецкая область 243

33 Ленинградская область 242

34 Пензенская область 234

35 Вологодская область 227

36 Республика Бурятия 219

37 Калининградская область 216

38 Владимирская область 215

39 Архангельская область 211

40 Кемеровская область 207

41 Новосибирская область 205

42 Республика Дагестан 200

43 Смоленская область 196

44 Ярославская область 196

45 Курская область 191

46 Ханты-Мансийский автономный округ 191

47 Республика Хакасия 179

48 Республика Тыва 174

49 Севастополь 171

50 Республика Карелия 166

51 Новгородская область 160

52 Удмуртская Республика 150

53 Белгородская область 145

54 Тульская область 144

55 Калужская область 139

56 Костромская область 137

57 Амурская область 132

58 Рязанская область 132

59 Ямало-Ненецкий автономный округ 130

60 Курганская область 126

61 Чеченская Республика 124

62 Республика Саха (Якутия) 122

63 Томская область 122

64 Республика Калмыкия 119

65 Кировская область 119

66 Псковская область 116

67 Ивановская область 114

68 Сахалинская область 110

69 Тамбовская область 96

70 Кабардино-Балкарская Республика 86

71 Орловская область 83

72 Республика Чувашия 75

73 Республика Мордовия 69

74 Республика Северная Осетия-Алания 63

75 Республика Марий Эл 60

76 Карачаево-Черкесская Республика 57

77 Республика Ингушетия 57

78 Республика Адыгея 55

79 Камчатский край 53

80 Республика Алтай 47

81 Республика Татарстан 47

82 Еврейская автономная область 39

83 Магаданская область 27

84 Чукотский автономный округ 17

85 Ненецкий автономный округ 9 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 195 232 случая (+ 0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,16%

2. Республика Татарстан 0, 21%

3. Республика Алтай, Кировская область 0,24% За последние сутки подтверждено 798 смертей Москва 93

Санкт-Петербург 68

Иркутская область 31

Московская область 30

Краснодарский край 30

Нижегородская область 28

Ростовская область 23

Пензенская область 23

Алтайский край 20

Красноярский край 20

Пермский край 18

Свердловская область 18

Мурманская область 17

Саратовская область 16

Челябинская область 15

Республика Дагестан 14

Астраханская область 13

Волгоградская область 13

Самарская область 12

Республика Хакасия 12

Ленинградская область 11

Новосибирская область 11

Брянская область 10

Липецкая область 9

Тульская область 9

Республика Крым 9

Оренбургская область 9

Республика Коми 8

Ставропольский край 8

Республика Башкортостан 8

Республика Бурятия 8

Вологодская область 7

Ульяновская область 7

Белгородская область 6

Курская область 6

Смоленская область 6

Новгородская область 6

Карачаево-Черкесская Республика 6

Чеченская Республика 6

Удмуртская Республика 6

Республика Чувашия 6

Кемеровская область 6

Забайкальский край 6

Хабаровский край 6

Владимирская область 5

Воронежская область 5

Севастополь 5

Республика Северная Осетия - Алания 5

Тюменская область 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Приморский край 5

Калужская область 4

Орловская область 4

Ярославская область 4

Курганская область 4

Республика Саха (Якутия) 4

Ивановская область 3

Костромская область 3

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Тверская область 3

Республика Карелия 3

Республика Калмыкия 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Республика Мордовия 3

Республика Татарстан 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Омская область 3

Сахалинская область 3

Псковская область 2

Республика Марий Эл 2

Камчатский край 2

Республика Ингушетия 1

Кировская область 1

Республика Алтай 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 156 178 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 579 человек Москва 5131

Санкт-Петербург 1972

Московская область 1849

Нижегородская область 482

Свердловская область 451

Пермский край 420

Хабаровский край 314

Воронежская область 292

Ростовская область 290

Брянская область 284

Республика Крым 282

Республика Башкортостан 282

Омская область 266

Тверская область 256

Волгоградская область 254

Самарская область 251

Приморский край 248

Челябинская область 241

Забайкальский край 241

Красноярский край 230

Тюменская область 228

Ульяновская область 227

Иркутская область 207

Вологодская область 206

Саратовская область 206

Кемеровская область 196

Владимирская область 190

Республика Хакасия 187

Республика Карелия 186

Оренбургская область 183

Костромская область 175

Республика Бурятия 175

Калининградская область 166

Псковская область 159

Архангельская область 158

Липецкая область 148

Республика Дагестан 144

Республика Коми 141

Курская область 139

Белгородская область 133

Ямало-Ненецкий автономный округ 121

Рязанская область 119

Новгородская область 118

Новосибирская область 117

Ставропольский край 112

Калужская область 107

Республика Чувашия 106

Алтайский край 104

Ярославская область 101

Кировская область 101

Ханты-Мансийский автономный округ 99

Смоленская область 97

Курганская область 95

Республика Саха (Якутия) 88

Тамбовская область 87

Астраханская область 85

Ленинградская область 83

Сахалинская область 81

Севастополь 79

Орловская область 70

Ивановская область 67

Кабардино-Балкарская Республика 65

Республика Тыва 62

Тульская область 61

Амурская область 61

Мурманская область 58

Краснодарский край 58

Республика Адыгея 57

Ненецкий автономный округ 48

Республика Мордовия 48

Республика Алтай 48

Удмуртская Республика 46

Республика Калмыкия 43

Томская область 41

Республика Ингушетия 36

Республика Татарстан 36

Республика Марий Эл 35

Пензенская область 35

Республика Северная Осетия - Алания 33

Чеченская Республика 24

Магаданская область 19

Карачаево-Черкесская Республика 11

Камчатский край 11

Еврейская автономная область 10

Чукотский автономный округ 6 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 547 529.