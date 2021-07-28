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28.07.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 22 420 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России подтверждено 22420 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2445
  • 2 Санкт-Петербург 1918
  • 3 Московская область 1449
  • 4 Нижегородская область 544
  • 5 Свердловская область 495
  • 6 Красноярский край 491
  • 7 Воронежская область 477
  • 8 Пермский край 437
  • 9 Иркутская область 395
  • 10 Ростовская область 395
  • 11 Республика Крым 379
  • 12 Омская область 375
  • 13 Самарская область 370
  • 14 Челябинская область 329
  • 15 Оренбургская область 324
  • 16 Хабаровский край 323
  • 17 Волгоградская область 317
  • 18 Ставропольский край 315
  • 19 Астраханская область 289
  • 20 Брянская область 282
  • 21 Забайкальский край 280
  • 22 Республика Коми 279
  • 23 Тюменская область 276
  • 24 Алтайский край 270
  • 25 Приморский край 261
  • 26 Краснодарский край 261
  • 27 Ульяновская область 259
  • 28 Тверская область 258
  • 29 Республика Башкортостан 258
  • 30 Мурманская область 254
  • 31 Саратовская область 251
  • 32 Липецкая область 243
  • 33 Ленинградская область 242
  • 34 Пензенская область 234
  • 35 Вологодская область 227
  • 36 Республика Бурятия 219
  • 37 Калининградская область 216
  • 38 Владимирская область 215
  • 39 Архангельская область 211
  • 40 Кемеровская область 207
  • 41 Новосибирская область 205
  • 42 Республика Дагестан 200
  • 43 Смоленская область 196
  • 44 Ярославская область 196
  • 45 Курская область 191
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 191
  • 47 Республика Хакасия 179
  • 48 Республика Тыва 174
  • 49 Севастополь 171
  • 50 Республика Карелия 166
  • 51 Новгородская область 160
  • 52 Удмуртская Республика 150
  • 53 Белгородская область 145
  • 54 Тульская область 144
  • 55 Калужская область 139
  • 56 Костромская область 137
  • 57 Амурская область 132
  • 58 Рязанская область 132
  • 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 130
  • 60 Курганская область 126
  • 61 Чеченская Республика 124
  • 62 Республика Саха (Якутия) 122
  • 63 Томская область 122
  • 64 Республика Калмыкия 119
  • 65 Кировская область 119
  • 66 Псковская область 116
  • 67 Ивановская область 114
  • 68 Сахалинская область 110
  • 69 Тамбовская область 96
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 86
  • 71 Орловская область 83
  • 72 Республика Чувашия 75
  • 73 Республика Мордовия 69
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 63
  • 75 Республика Марий Эл 60
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 57
  • 77 Республика Ингушетия 57
  • 78 Республика Адыгея 55
  • 79 Камчатский край 53
  • 80 Республика Алтай 47
  • 81 Республика Татарстан 47
  • 82 Еврейская автономная область 39
  • 83 Магаданская область 27
  • 84 Чукотский автономный округ 17
  • 85 Ненецкий автономный округ 9

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 195 232 случая (+ 0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,16%
  • 2. Республика Татарстан 0, 21%
  • 3. Республика Алтай, Кировская область 0,24%
За последние сутки подтверждено 798 смертей
  • Москва 93
  • Санкт-Петербург 68
  • Иркутская область 31
  • Московская область 30
  • Краснодарский край 30
  • Нижегородская область 28
  • Ростовская область 23
  • Пензенская область 23
  • Алтайский край 20
  • Красноярский край 20
  • Пермский край 18
  • Свердловская область 18
  • Мурманская область 17
  • Саратовская область 16
  • Челябинская область 15
  • Республика Дагестан 14
  • Астраханская область 13
  • Волгоградская область 13
  • Самарская область 12
  • Республика Хакасия 12
  • Ленинградская область 11
  • Новосибирская область 11
  • Брянская область 10
  • Липецкая область 9
  • Тульская область 9
  • Республика Крым 9
  • Оренбургская область 9
  • Республика Коми 8
  • Ставропольский край 8
  • Республика Башкортостан 8
  • Республика Бурятия 8
  • Вологодская область 7
  • Ульяновская область 7
  • Белгородская область 6
  • Курская область 6
  • Смоленская область 6
  • Новгородская область 6
  • Карачаево-Черкесская Республика 6
  • Чеченская Республика 6
  • Удмуртская Республика 6
  • Республика Чувашия 6
  • Кемеровская область 6
  • Забайкальский край 6
  • Хабаровский край 6
  • Владимирская область 5
  • Воронежская область 5
  • Севастополь 5
  • Республика Северная Осетия - Алания 5
  • Тюменская область 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Приморский край 5
  • Калужская область 4
  • Орловская область 4
  • Ярославская область 4
  • Курганская область 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Ивановская область 3
  • Костромская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Калмыкия 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Республика Мордовия 3
  • Республика Татарстан 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Омская область 3
  • Сахалинская область 3
  • Псковская область 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Камчатский край 2
  • Республика Ингушетия 1
  • Кировская область 1
  • Республика Алтай 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 156 178 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 579 человек
  • Москва 5131
  • Санкт-Петербург 1972
  • Московская область 1849
  • Нижегородская область 482
  • Свердловская область 451
  • Пермский край 420
  • Хабаровский край 314
  • Воронежская область 292
  • Ростовская область 290
  • Брянская область 284
  • Республика Крым 282
  • Республика Башкортостан 282
  • Омская область 266
  • Тверская область 256
  • Волгоградская область 254
  • Самарская область 251
  • Приморский край 248
  • Челябинская область 241
  • Забайкальский край 241
  • Красноярский край 230
  • Тюменская область 228
  • Ульяновская область 227
  • Иркутская область 207
  • Вологодская область 206
  • Саратовская область 206
  • Кемеровская область 196
  • Владимирская область 190
  • Республика Хакасия 187
  • Республика Карелия 186
  • Оренбургская область 183
  • Костромская область 175
  • Республика Бурятия 175
  • Калининградская область 166
  • Псковская область 159
  • Архангельская область 158
  • Липецкая область 148
  • Республика Дагестан 144
  • Республика Коми 141
  • Курская область 139
  • Белгородская область 133
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 121
  • Рязанская область 119
  • Новгородская область 118
  • Новосибирская область 117
  • Ставропольский край 112
  • Калужская область 107
  • Республика Чувашия 106
  • Алтайский край 104
  • Ярославская область 101
  • Кировская область 101
  • Ханты-Мансийский автономный округ 99
  • Смоленская область 97
  • Курганская область 95
  • Республика Саха (Якутия) 88
  • Тамбовская область 87
  • Астраханская область 85
  • Ленинградская область 83
  • Сахалинская область 81
  • Севастополь 79
  • Орловская область 70
  • Ивановская область 67
  • Кабардино-Балкарская Республика 65
  • Республика Тыва 62
  • Тульская область 61
  • Амурская область 61
  • Мурманская область 58
  • Краснодарский край 58
  • Республика Адыгея 57
  • Ненецкий автономный округ 48
  • Республика Мордовия 48
  • Республика Алтай 48
  • Удмуртская Республика 46
  • Республика Калмыкия 43
  • Томская область 41
  • Республика Ингушетия 36
  • Республика Татарстан 36
  • Республика Марий Эл 35
  • Пензенская область 35
  • Республика Северная Осетия - Алания 33
  • Чеченская Республика 24
  • Магаданская область 19
  • Карачаево-Черкесская Республика 11
  • Камчатский край 11
  • Еврейская автономная область 10
  • Чукотский автономный округ 6

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 547 529.

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