Захарова заявила о двойных стандартах Запада в вопросах законотворчества

Запад придерживается двойных стандартов, оценивая принимаемые в России и у себя законы. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Каждый закон, принимаемый в России, вызывает бурю негодования на Западе. Как будто это им жить по российскому законодательству, а не нам", - отметила дипломат, напомнив об обвинения в выстраивании "железного занавеса". "Смешно это слышать от идеологов железных занавесов", - прокомментировала ситуацию Захарова в своем телеграм-канале.

По ее словам, прекрасным примером двойных стандартов является Канада, где было пролоббировано введение новых инструкций распределения и получения научных грантов. "Теперь, если какой-нибудь канадский научный институт будет планировать перспективную научную разработку совместно, например, с коллегами из других стран, а у местных спецслужб будут свои представления о перспективах проекта, то никакой поддержки от государства ученым не дождаться", - отметила представитель МИД РФ.

Она обратила внимание, что даже местные СМИ прямо говорят о том, что данная инициатива направлена против Китая, который внес значительный вклад в развитие инженерно-технического потенциала Канады в последние годы. "Пекин и не скрывает, что заинтересован в развитии связей с научными хабами по всему миру, это прописано в его концепциях развития. Но в Канаде... как бы лучше сформулировать... А! Вспомнила! Опускают "железный занавес", - отметила Захарова.