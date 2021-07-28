Зарегистрированы списки еще трех партий

Центризбирком продолжает в ежедневном режиме регистрировать федеральные списки кандидатов от партий на сентябрьских выборах в Госдуму. В понедельник это была "Гражданская платформа", во вторник добавились еще две политические силы - Российская партия свободы и справедливости (РПСС) и "Родина". В комиссии также обсудили онлайн-голосование.

У "Гражданской платформы" в федеральном списке значатся 234 человека. При проверке достоверности сведений о кандидатах в ЦИК установили, что у восьми представителей партии были судимости, которые не указаны в заявлениях о согласии баллотироваться. В федеральном списке РПСС - 243 человека, из-за обнаруженной судимости отсеяны двое. У "Родины" 280 кандидатов в федеральном списке: трое выбыли из-за того, что не указали судимость, еще у одного представителя партии помимо российского нашлось грузинское гражданство, а у другого - зарубежные финансовые активы.

Во вторник в ЦИК отдельно обсудили дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Архитектор системы Юрий Сатиров рассказал о ее особенностях представителям региональных избиркомов. Он отметил, что программно-технический комплекс ДЭГ не входит в систему "электронного правительства". При этом задействованы принципы блокчейна, то есть последовательные цепочки блоков информации, которые связаны друг с другом. Он подчеркнул, что ДЭГ и портал госуслуг - совершенно разные структуры, которые взаимодействуют друг с другом по открытому интерфейсу. Процедура анонимизации избирателей основана на криптографическом алгоритме, известном как "слепая подпись". "У избирателя есть подписанный ключ, при этом значение этого ключа известно только ему самому. Личные данные не покидают устройство, они остаются у избирателя", - добавил Юрий Сатиров.

Тем временем

Несколько партий присоединились к соглашению об обеспечении санитарной безопасности в ходе предвыборной кампании, инициатором которого выступила "Единая Россия". Церемония прошла в Центризбиркоме РФ. Соглашение подписали секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер "Родины" Алексей Журавлев, председатель исполнительного комитета "Гражданской платформы" Юрий Юрченко, председатель "Новых людей" Алексей Нечаев и лидер "Зеленых" Андрей Нагибин.

Соглашение предполагает, что партии добровольно берут на себя обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех мер против коронавируса. Среди прочего - сократить число массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн-формат. Кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Участникам выборов рекомендуется сделать прививки.

Подготовила Татьяна Замахина