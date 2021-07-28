Зарегистрированы списки еще трех партий

Новости

В Колумбии при крушении учебного самолета погиб инструктор 02:19
Вакцинированным американцам снова рекомендовали носить маски 01:57
Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на полеты в Египет 01:46
В США допустили, что вакцинированные иногда могут переносить "дельта"-штамм 01:37
Вильфанд: Экстремальная жара ожидает ряд регионов России 00:56
СМИ: США оставят в Сирии 900 военнослужащих 00:40
Вице-премьер Словакии привился "Спутником V" 00:22
Прививка не может повлиять на бессмертную душу, считают в РПЦ 27.07.2021
Посольство Кубы в Париже атаковали "коктейлями Молотова" 27.07.2021
Израильских военных обвинили в преступлениях времен 11-дневной войны 27.07.2021
Более 28 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 27.07.2021
Климатолог: Глобальное потепление приведет к затоплению Петербурга 27.07.2021
Варан стал игроком "Манчестер Юнайтед" 27.07.2021
В США до 5 лет понизят возрастной порог для вакцинации детей против COVID-19 27.07.2021
Личные вещи летчика - героя Желтухина передали военному музею в Самаре 27.07.2021
Прокуратура просит 8 лет колонии для генерала Милейко по делу о мошенничестве 27.07.2021
Сергей Шойгу встретится в Душанбе с коллегами по ШОС 27.07.2021
ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет в мире 27.07.2021
Александр Овечкин продлил контракт с "Вашингтоном" 27.07.2021
Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ 27.07.2021
Детский омбудсмен осудила петербурженку, выгнавшую детей-инвалидов со двора 27.07.2021
Geely показала обновленный кроссовер Coolray 27.07.2021
В TikTok усовершенствовали прямые эфиры 27.07.2021
Путин: Наши гимнастки вписали яркую страницу в летопись олимпийских достижений 27.07.2021
В Чечне вакцинацию от COVID-19 прошли 60% взрослого населения 27.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
28.07.2021 02:10
Рубрика: Власть

Зарегистрированы списки еще трех партий

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Столичный выпуск № 168(8519)
Центризбирком продолжает в ежедневном режиме регистрировать федеральные списки кандидатов от партий на сентябрьских выборах в Госдуму. В понедельник это была "Гражданская платформа", во вторник добавились еще две политические силы - Российская партия свободы и справедливости (РПСС) и "Родина". В комиссии также обсудили онлайн-голосование.

У "Гражданской платформы" в федеральном списке значатся 234 человека. При проверке достоверности сведений о кандидатах в ЦИК установили, что у восьми представителей партии были судимости, которые не указаны в заявлениях о согласии баллотироваться. В федеральном списке РПСС - 243 человека, из-за обнаруженной судимости отсеяны двое. У "Родины" 280 кандидатов в федеральном списке: трое выбыли из-за того, что не указали судимость, еще у одного представителя партии помимо российского нашлось грузинское гражданство, а у другого - зарубежные финансовые активы.

Сергей Миронов оценил перспективы объединения левых партий

Во вторник в ЦИК отдельно обсудили дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Архитектор системы Юрий Сатиров рассказал о ее особенностях представителям региональных избиркомов. Он отметил, что программно-технический комплекс ДЭГ не входит в систему "электронного правительства". При этом задействованы принципы блокчейна, то есть последовательные цепочки блоков информации, которые связаны друг с другом. Он подчеркнул, что ДЭГ и портал госуслуг - совершенно разные структуры, которые взаимодействуют друг с другом по открытому интерфейсу. Процедура анонимизации избирателей основана на криптографическом алгоритме, известном как "слепая подпись". "У избирателя есть подписанный ключ, при этом значение этого ключа известно только ему самому. Личные данные не покидают устройство, они остаются у избирателя", - добавил Юрий Сатиров.

Тем временем

Несколько партий присоединились к соглашению об обеспечении санитарной безопасности в ходе предвыборной кампании, инициатором которого выступила "Единая Россия". Церемония прошла в Центризбиркоме РФ. Соглашение подписали секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер "Родины" Алексей Журавлев, председатель исполнительного комитета "Гражданской платформы" Юрий Юрченко, председатель "Новых людей" Алексей Нечаев и лидер "Зеленых" Андрей Нагибин.

Соглашение предполагает, что партии добровольно берут на себя обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех мер против коронавируса. Среди прочего - сократить число массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн-формат. Кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Участникам выборов рекомендуется сделать прививки.

Подготовила Татьяна Замахина

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на полеты в Египет
Вильфанд: Экстремальная жара ожидает ряд регионов России
Россия завоевала три "золота" в четвертый день Олимпиады
Победа за ФАС: "Северсталь" снизила цены на прокат
Мишустин: При помощи пострадавшим в ЧП должно быть меньше бюрократии
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии